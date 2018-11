Maciej Pieprzyca pracuje nad filmem "Ikar. Legenda Mietka Kosza". We wtorek zdjęcia były realizowane w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. "Mietek Kosz żył tylko 29 lat, ale to fascynująca biografia i bardzo złożona osobowość. Zachwycił mnie najpierw jako człowiek. To taki typ bohatera, który mnie zawsze interesował - outsider, mierzący się z życiem, z przeciwnościami życia, przegrywający, wygrywający, ale bohater, który czegoś chce, do czegoś dąży, nie jest bierny" – podkreślił Pieprzyca w czasie spotkania z dziennikarzami.

