"Już w ten weekend zaczynamy! To będzie wielkie wydarzenie, nie tylko artystyczne, ale przede wszystkim dedykowane kwestiom związanym z ochroną środowiska" - tak o zbliżającym się II Międzynarodowym Festiwal Filmów Ekologicznych w Krakowie mówi wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz.

To będzie już druga edycja międzynarodowego festiwalu filmów ekologicznych Cracow Green Film Festival (CGFF)! Ruszy on w stolicy Małopolski 18 sierpnia. Jak podkreślają organizatorzy, festiwal będzie świętem kina oraz ludzi, którym nie są obojętne losy naszej planety.

Ważnych problemów nam nie brakuje. Chcemy opowiadać o trudnych sprawach, problemach, które czekają na rozwiązanie, ale chcemy także zachęcić do tego, żebyśmy wszyscy dzisiaj nie tylko byli widzami. Żebyśmy zostali ambasadorami spraw środowiska, ważnych dla naszych rodzin, dla nas samych. Ten festiwal jest po to, żebyśmy wspólnie nawiązali koalicję na rzecz czystego powietrza, środowiska, lepszego świata - mówi wicemarszałek Małopolski.

Czasem my sami musimy się uderzyć w pierś i powiedzieć: Wiele problemów bierze się także z tego, w jaki sposób ja działam, w jaki sposób tworzę przestrzeń wokół siebie, jak reaguję. To nasza mentalność musi się zmienić, nasze nawyki. To my chcemy otworzyć swój własny umysł, swoje serca, na to, by zmieniać także siebie - dodaje Urynowicz.



Wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz: Kraków International Green Film Festiva to będzie wielkie wydarzenie Józef Polewka /RMF FM

W czasie festiwalu zaprezentowane zostanie około 80 filmów dokumentalnych, fabularnych oraz animacji nadesłanych przez twórców ze wszystkich kontynentów naszego globu.