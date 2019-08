Już w najbliższą niedzielę 18 sierpnia wydarzenie inaugurujące 2. Cracow Green Film Festival! Będzie to bieg Zielona Piątka. Uświetni go obecność znanych sportowców - m.in. olimpijczyków.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Uczestnicy pobiegną malowniczą, 5-kilometrową trasą, która tradycyjnie poprowadzi uroczymi terenami Bulwarów Wiślanych. Startujący przebiegną obok Wawelu, Muzeum "Manghha", a także Kładką Bernatka, która łączy dzielnice Kazimierz i Podgórze. TUTAJ ZNAJDZIECIE DOKŁADNĄ TRASĘ BIEGU Początek biegu - o godzinie 18:30.

Zanim bieg ruszy, rozgrzewkę poprowadzi znana trenerka - Adrianna Pałka. W biegu wezmą udział znakomici sportowcy: Daniel Stroiński - zwycięzca Runmagedonu Sahara i Kaukaz + cały team RMF GLADIATORS Rafała Płuciennika, wioślarz i 3-krotny olimpijczyk Marcin Brzeziński, zapaśnik i złoty medalista Igrzysk Olimpijskich w Atlancie oraz 5-krotny olimpijczyk Ryszard Wolny i piłkarz ręczny, brązowy medalista Mistrzostw Świata w Katarze Piotr Masłowski.

By wziąć udział w biegu - należy się zapisać. Wysokość opłaty startowej to 40 złotych w terminie do 15 sierpnia. Zapisać można się także w dniu biegu, w biurze zawodów (za opłatą startową 50 złotych).



Każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy oraz eko-medal zrobiony z recyklingowanej puszki. Zwycięzcy biegu w kategorii open i w kategorii kobiet otrzymają rower. Nagrodą za drugie i trzecie miejsce w obu kategoriach będą bony na sprzęt sportowy.

Będziemy też prowadzić klasyfikację grupową. Najliczniejsza drużyna otrzyma puchar oraz upominki - odzież kompresyjną - informują organizatorzy.

Po biegu organizatorzy zapraszają na darmowe pokazy plenerowe filmów festiwalowych, jakie będą miały miejsce w miasteczku festiwalowym na Bulwarze Czerwieńskim.

W ubiegłym roku w biegu Zielona Piątka wystartowało blisko tysiąc biegaczy. Bieg wygrał Adam Czerwiński z czasem 14 minut i 37 sekund. Najlepsza wśród kobiet była Katarzyna Golba z czasem 17 minut i 24 sekund.