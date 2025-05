Do niedzieli Kraków zamienia się w prawdziwą stolicę muzyki filmowej. 18. edycja Festiwalu Muzyki Filmowej (FMF) to wydarzenie pełne emocji, przywołujące największe muzyczne momenty z historii kina, seriali oraz gier wideo. Znani i cenieni kompozytorzy, oryginalne projekcje filmowe oraz koncerty tematyczne – to wszystko czeka na miłośników dźwięków wielkiego ekranu w sercu Małopolski.

Muzyczna podróż od La La Land po polskie dobranocki

Otwierając program festiwalu, nie sposób pominąć wydarzenia, które z pewnością przyciągnie tłumy - koncertu "La La Land in Concert". TAURON Arena Kraków na jedną noc zamieni się w tętniące życiem Los Angeles, a muzykę z oskarowego filmu na żywo wykonają Orkiestra Akademii Beethovenowskiej oraz Chór Filharmonii Krakowskiej, pod batutą samego Justina Hurwitza. To będzie nie tylko muzyczna, ale i wizualna uczta dla zmysłów.

Spotkanie z legendami muzyki filmowej

Carolina Pietyra, dyrektorka Krakowskiego Biura Festiwalowego, podkreśla, że tegoroczna edycja FMF pod hasłem "City of Stars" ma za zadanie przybliżyć krakowskiej publiczności światowej sławy twórców muzyki filmowej. Wśród nich nie zabraknie Gabriela Yareda, zdobywcy Oscara, którego koncert monograficzny "The Music of Gabriel Yared" odbędzie się w Filharmonii Krakowskiej. To okazja, by na żywo doświadczyć muzycznego geniuszu autora ścieżek do takich filmów jak "Angielski pacjent" czy "Miasto aniołów".

Gala pełna niespodzianek

Szczególnie wyczekiwane jest wydarzenie FMF International Gala w Centrum Kongresowym ICE Kraków, gdzie na jednej scenie pojawią się Bartosz Chajdecki i Paweł Lucewicz, twórcy muzyki do popularnych gier i filmów. Gala będzie także okazją do wysłuchania utworów Gustavo Santaolalli, który nadał niepowtarzalny klimat takim dziełom jak "The Last of Us" czy "Tajemnica Brokeback Mountain". Koncert gala obiecuje być wieczorem pełnym emocji i muzycznych odkryć.

Kultura i edukacja w jednym

Festiwal to nie tylko koncerty i gale. Organizatorzy przygotowali również szereg wydarzeń towarzyszących, które pozwolą głębiej zanurzyć się w świat muzyki filmowej. Forum Audiowizualne, warsztaty dla dzieci, a także kino na świeżym powietrzu to tylko niektóre z propozycji, które mają na celu edukację i integrację miłośników sztuki filmowej.

Ważnym punktem programu jest specjalna projekcja "Rękopisu znalezionego w Saragossie" z muzyką na żywo, celebrująca stulecie urodzin Wojciecha Jerzego Hasa. Film, będący jednym z najważniejszych osiągnięć polskiego kina, zostanie zaprezentowany w nowym świetle dzięki muzyce wykonywanej na żywo przez zespół Małych Instrumentów. To nie tylko hołd dla wybitnego reżysera, ale także okazja do ponownego odkrycia klasyka polskiego kina.

Dla najmłodszych i nie tylko

Festiwal zakończy się koncertem dedykowanym najmłodszym - "FMF4Kids: Kultowe dobranocki", który zabierze dzieci w magiczną podróż po świecie polskich animacji. Bolek i Lolek, Reksio oraz wiele innych, uwielbianych postaci powróci na scenę w muzycznej odsłonie, dostarczając radości i nostalgii zarówno młodszym, jak i starszym widzom.

18. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie to obowiązkowy punkt w kalendarzu każdego miłośnika muzyki i kina. Bogaty program, światowej sławy artyści i niezapomniana atmosfera sprawią, że majowe dni w Krakowie na długo zostaną w pamięci uczestników. To nie tylko festiwal, to święto muzyki filmowej.