W świecie mody dokonała się kolejna zmiana, która z pewnością zapisze się złotymi literami na kartach historii. Tym razem chodzi o prestiżowe Chanel, które zdecydowało się na wzmocnienie swojego zespołu o polskiego projektanta, Krzysztofa J. Łukasika.

Pokaz mocy Chanel w Como we Włoszech w kwietniu 2025 roku / Marechal Aurore/ABACA / PAP

Matthieu Blazy, nowy dyrektor kreatywny Chanel, wzbudził spore emocje swoją innowacyjną wizją dla legendarnego domu mody.

Do Chanel dołącza też Krzysztof J. Łukasik, polski projektant z doświadczeniem w prestiżowych markach jak Loewe, Hermes czy Maison Margiela.

Łukasik ma bogate wykształcenie i międzynarodowe doświadczenie, które zdobywał m.in. w ÉCAL w Szwajcarii.

Jego styl, łączący nowoczesność z dbałością o detale, może wnieść świeże spojrzenie do klasycznej estetyki Chanel.

Współpraca tych dwóch projektantów zapowiada ciekawy i nowatorski rozdział w historii Chanel - warto śledzić, co z tego wyniknie!

Nowa era w Chanel: Polski akcent w zespole kreatywnym

Zaledwie kilka miesięcy temu świat mody obiegła wiadomość, że dyrektorem kreatywnym Chanel został Matthieu Blazy, utalentowany projektant z francusko-belgijskimi korzeniami, znany z pracy dla włoskiej marki Bottega Veneta. Jego przejście do Chanel wzbudziło duże emocje i oczekiwania co do nowego kierunku, w jakim będzie podążał ten legendarny dom mody. Prezes marki, Bruno Pavlovsky, nie krył wtedy entuzjazmu, mówiąc o "odważnej osobowości" i "innowacyjnym podejściu do kreacji" Blazego. Teraz okazuje się, że Blazy nie przybył do Chanel sam. W jego ślady podąża Krzysztof J. Łukasik, polski projektant, który obejmie stanowisko dyrektora designu.

Krzysztof J. Łukasik: Polak, który podbija świat mody

Krzysztof J. Łukasik, choć może nie być jeszcze szeroko znany szerokiej publiczności, ma już na swoim koncie współpracę z wieloma prestiżowymi markami. Pracował dla takich domów mody jak Loewe, Hermes, Maison Margiela, Diesel, Lanvin, czy Victoria Beckham, zawsze podkreślając swoje zamiłowanie do detali i nowoczesnego designu. Jego kariera to dowód na to, że polscy projektanci mogą skutecznie konkurować na globalnej arenie mody, wnosząc do niej swój unikalny styl i kreatywność.

Zanim Łukasik stał się częścią zespołu Chanel, przeszedł długą drogę, pełną nauki i rozwoju swoich umiejętności. Urodzony w Warszawie, absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Narcyzy Żmichowskiej w klasie polsko-francuskiej, kontynuował swoją edukację na Université de Lyon, by później doskonalić swoje umiejętności w szwajcarskiej szkole projektowania University of Art and Design Lausanne (ÉCAL). To właśnie tam, jak można przypuszczać, ukształtował się jego styl, który teraz będzie miał okazję prezentować w jednym z najbardziej prestiżowych domów mody świata.

Co dalej dla Chanel i Łukasika?

Przejście Krzysztofa J. Łukasika do Chanel to nie tylko wielka szansa dla polskiego projektanta, ale również interesujący rozdział dla samego domu mody. W świecie, gdzie moda staje się coraz bardziej globalna, a talent nie zna granic, połączenie sił między doświadczonymi projektantami z różnych zakątków świata może prowadzić do niezwykle interesujących i innowacyjnych kolekcji. Chanel, z jego bogatą historią i tradycją, w połączeniu z nowoczesnym spojrzeniem i świeżymi pomysłami Łukasika, ma szansę na otwarcie nowego, ekscytującego rozdziału w swojej historii.