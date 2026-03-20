Chuck Norris, niekwestionowany mistrz sztuk walki, gwiazda kina akcji i serialowy „Strażnik Teksasu”, zmarł w wieku 86 lat. Informację o śmierci aktora przekazała jego rodzina. Norris odszedł w piątkowy poranek, po krótkim pobycie w szpitalu na Hawajach.

Chuck Norris / AFP/EAST NEWS / East News

Carlos Ray Norris, bo tak naprawdę nazywał się Chuck Norris, przyszedł na świat w niewielkim Ryan w stanie Oklahoma. Jego ojciec był żołnierzem walczącym podczas II wojny światowej. To właśnie wojskowa dyscyplina i wartości wyniesione z domu ukształtowały charakter przyszłego gwiazdora. W 1958 roku młody Norris wstąpił do Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych jako policjant lotniczy. To właśnie podczas służby w Korei Południowej narodził się "Chuck" - pseudonim, który miał wkrótce stać się znany na całym świecie.

W Korei Norris po raz pierwszy zetknął się z Tang Soo Do, tradycyjną koreańską sztuką walki. To był początek jego fascynacji sportami walki, która zaowocowała zdobyciem imponującej kolekcji czarnych pasów: od judo, przez brazylijskie jiu-jitsu, karate, taekwondo, aż po własny styl - Chun Kuk Do, czyli "Uniwersalną Drogę". Norris był nie tylko wybitnym zawodnikiem, ale także nauczycielem - prowadził własne szkoły karate.

Gwiazda kina akcji i niepokonany "Strażnik Teksasu"

Kariera filmowa Chucka Norrisa rozpoczęła się niepozornie - od epizodycznej roli w filmie "The Wrecking Crew" z 1969 roku. Przełom nastąpił jednak w 1972 roku, gdy na ekranie zmierzył się z samym Bruce’em Lee w kultowej "Drodze smoka". Ich pojedynek do dziś uchodzi za jeden z najbardziej widowiskowych w historii kina.

Lata 70. i 80. to czas, gdy Norris stał się niekwestionowaną gwiazdą kina akcji. Filmy takie jak "Good Guys Wear Black", "The Octagon", "Lone Wolf McQuade", "Code of Silence", "Firewalker", a przede wszystkim seria "Missing in Action" i "Delta Force" uczyniły z niego ulubieńca widzów. Norris nie potrzebował efektów specjalnych ani komputerowych trików - jego autentyczne umiejętności i charyzma wystarczały, by widzowie wierzyli, że nie ma dla niego rzeczy niemożliwych.

W 1993 roku Norris przeniósł się na mały ekran, wcielając się w rolę Cordella Walkera w serialu "Strażnik Teksasu". Przez osiem lat serial bił rekordy popularności. Jego postać - szlachetny, nieprzekupny i zawsze gotowy do walki o dobro strażnik - na stałe wpisała się w popkulturowy krajobraz Ameryki i świata.

Ostatni raz na dużym ekranie Norris pojawił się w 2012 roku w "Niezniszczalnych 2" u boku Sylvestra Stallone’a i innych legend kina akcji. Był to powrót po siedmioletniej przerwie i hołd złożony jego bogatej karierze. Wcześniej zagrał jeszcze w filmie "The Cutter" (2005), a także powrócił do roli Walkera w telewizyjnych filmach "Walker Texas Ranger 3: Deadly Reunion" i "Walker, Texas Ranger: Trial by Fire".