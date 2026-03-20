​Rewolucji nie da się przeprowadzić z powietrza; potrzebny jest element lądowy - powiedział premier Izraela Benjamin Netanjahu na konferencji prasowej w związku z 20. dniem wojny. Zapewnił, że Izrael nie będzie więcej atakować złóż gazu w Iranie. Ostatnie takie uderzenie spowodowało wzrost cen tego surowca na świecie.

"Element lądowy"

Często mówi się, że nie da się wygrać i nie da się przeprowadzić rewolucji z powietrza. To prawda. Nie da się tego zrobić tylko z powietrza. Można zrobić wiele rzeczy z powietrza i to robimy, ale musi być także element lądowy. Istnieje wiele możliwości realizacji tego komponentu naziemnego, ale pozwolę sobie nie dzielić się z wami wszystkimi tymi możliwościami - oznajmił Netanjahu na czwartkowej konferencji prasowej, odpowiadając na pytanie zagranicznego dziennikarza.

Z kolei prezydent USA Donald Trump, zapytany wcześniej o wysłanie wojsk lądowych do Iranu, odpowiedział w niejednoznaczny sposób.

Nie, nigdzie nie wysyłam wojsk. Gdybym wysyłał, na pewno bym ci nie powiedział, ale nie wysyłam wojsk - oświadczył amerykański przywódca w czwartek podczas spotkania z premierką Japonii Sanae Takaichi w Białym Domu.

Atak na infrastrukturę gazową

Netanjahu potwierdził, że środowy atak, w wyniku którego doszło do pożaru w głównym irańskim zakładzie gazowym , położonym w Bandar Kangan nad Zatoką Perską, został przeprowadzony przez siły izraelskie.

Prezydent USA zapewnił w środę wieczorem, że nie wiedział o izraelskim uderzeniu na irańskie złoże gazowe South Pars. Jednak dziennik "Wall Street Journal" przekazał, powołując się na przedstawicieli władz amerykańskich, że Trump wydał zgodę na środową izraelską operację.

"Niezwykle ważne i cenne złoże South Pars"

Złoże South Pars/North Dome to największe znane złoże gazu na świecie, dzielone przez Iran z Katarem. Dostarcza ono około 70 proc. gazu ziemnego zużywanego przez Iran, który eksploatuje je od końca lat 90. XX wieku.

Netanjahu zaznaczył, że Izrael przystał na prośbę prezydenta USA, żeby nie przeprowadzać dalszych ataków na irańskie złoża gazu.

"IZRAEL NIE PRZEPROWADZI WIĘCEJ ATAKÓW na to niezwykle ważne i cenne złoże South Pars, chyba że Iran nierozsądnie zdecyduje, by zaatakować bardzo niewinny w tym przypadku Katar. W takim przypadku USA, za pomocą i zgodą Izraela albo bez, wysadzą w powietrze całość South Pars z taką siłą i mocą, jakich Iran nigdy wcześniej nie widział" - napisał Trump na platformie Truth Social.

Tragiczny bilans ataku na Iran i działań odwetowych

Według niezależnych źródeł w nalotach na Iran zginęło około 1400 irańskich cywilów, 3,2 mln osób zostało tymczasowo przesiedlonych, a ponadto uszkodzono prawie 22 tys. budynków cywilnych.

W atakach odwetowych Iranu śmierć poniosło około 50 osób, w tym 13 amerykańskich żołnierzy i 17 izraelskich cywilów. Głównymi celami tych uderzeń są Izrael oraz państwa regionu Zatoki Perskiej, gdzie znajdują się instalacje wojskowe USA.