Brigitte Bardot, legenda światowego kina i symbol francuskiego stylu, od trzech tygodni przebywa w szpitalu w Saint-Tropez. 91-letnia aktorka zmaga się z poważną chorobą. Przeszła już operację, a jej stan jest stale monitorowany przez lekarzy.

91-letnia Brigitte Bardot w szpitalu / EDINBURGH EVENING NEWS / PAP/EPA

Bardot zasłynęła m.in. rolą w filmie "I Bóg stworzył kobietę" i po zakończeniu kariery aktorskiej zaangażowała się w aktywizm na rzecz praw zwierząt.

Brigitte Bardot to postać, której nie trzeba przedstawiać żadnemu miłośnikowi filmu. Urodzona w Paryżu, już w 1952 roku zadebiutowała na dużym ekranie w filmie "Dziewczyna w bikini". W ciągu kilku lat stała się nie tylko jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd francuskiego kina, ale i symbolem seksapilu, wyzwolenia oraz nowoczesnej kobiecości. Jej rola w "I Bóg stworzył kobietę" z 1956 roku przeszła do historii, a sam film - mimo cięć cenzorskich - stał się najlepiej zarabiającą francuską produkcją w historii amerykańskiego kina.

Życie prywatne pełne burz i kontrowersji

Kariera Bardot to nie tylko światła reflektorów i czerwone dywany. Jej życie prywatne było równie barwne, co filmowe kreacje. Czterokrotnie wychodziła za mąż: za Rogera Vadima, Jacques’a Charriera, Güntera Sachsa oraz Bernarda d’Ormale, z którym jest związana od 1992 roku. W 1960 roku urodziła syna, Nicolasa-Jacquesa Charriera.

Sama Bardot nie ukrywała, że macierzyństwo nie było jej powołaniem. Nie jestem stworzona do bycia matką. Nie wiem, dlaczego tak myślę, bo uwielbiam zwierzęta i kocham dzieci, ale nie jestem wystarczająco dojrzała - wiem, że to okropne musieć to przyznać, ale nie jestem wystarczająco dojrzała, by opiekować się dzieckiem. Potrzebuję, żeby ktoś się mną opiekował. Jest mi smutno, że miałam to dziecko. Jaki będzie jego los? Ludzie, którzy teraz robią dzieci i zakładają rodziny, są szaleni. To taki zły świat - mówiła szczerze w jednym z wywiadów.

Bardot nigdy nie straciła popularności. Wystąpiła w ponad 45 filmach, by na początku lat 70. niespodziewanie ogłosić koniec kariery aktorskiej. Od tamtej pory poświęciła się działalności na rzecz praw zwierząt, stając się jedną z najbardziej zaangażowanych aktywistek w tej dziedzinie.

Aktualny stan zdrowia

Obecnie Bardot przebywa w szpitalu w Saint-Tropez. Jak donoszą francuskie media, aktorka jest pod stałą opieką lekarzy po przebytej operacji. Szczegółowe informacje na temat jej stanu zdrowia nie zostały ujawnione. Przedstawiciele 91-letniej gwiazdy nie udzielają komentarzy.