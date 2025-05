Billy Joel, ikona amerykańskiej sceny muzycznej, znany z takich przebojów jak "Uptown Girl" czy "Piano Man", poinformował swoich fanów o poważnych problemach zdrowotnych, które zmusiły go do odwołania wszystkich zaplanowanych koncertów. Podłożem tej decyzji leży diagnoza wodogłowia normotensyjnego, rzadkiego schorzenia wpływającego na codzienne funkcjonowanie 76-letniego artysty.

Billy Joel zmaga się z poważną chorobą i odwołuje koncerty / JIM RUYMEN / PAP/Newscom

Billy Joel musi odwołać koncerty z powodu wodogłowia normotensyjnego, które wpływa na jego słuch, wzrok i równowagę.

Muzyk podkreśla, że jego zdrowie jest teraz najważniejsze i nie może się doczekać powrotu na scenę.

Jego córka Alexa Ray chwali determinację ojca i informuje o trwającej fizjoterapii mającej przywrócić mu pełnię sił.

Billy Joel to legenda muzyki z ponad 160 milionami sprzedanych płyt, znany z hitów takich jak "Piano Man" i "Uptown Girl".

Nagłe problemy zdrowotne ikony muzyki

Wodogłowie normotensyjne, znane również jako zespół Hakima, jest stanem, który może prowadzić do znacznych zaburzeń poznawczych i motorycznych. U Joela objawia się to trudnościami związanych ze słuchem, wzrokiem oraz równowagą, co bezpośrednio wpłynęło na jego zdolność do występowania na żywo.

W oficjalnym oświadczeniu opublikowanym na Instagramie muzyk wyraził swoje uczucia i podziękowania dla fanów: "Nie mogę się doczekać powrotu na scenę. Obecnie moim priorytetem jest jednak zdrowie".

Rodzinne wsparcie w drodze do wyzdrowienia

Alexa Ray, córka Billy'ego Joela, podzieliła się w mediach społecznościowych aktualizacją na temat stanu zdrowia swojego ojca, podkreślając jego determinację w walce z chorobą. "Mój tata jest najsilniejszym i najbardziej zdeterminowanym mężczyzną, jakiego znam. Robi wszystko, by w pełni wyzdrowieć" - napisała, dodając, że Joel przechodzi obecnie zabiegi fizjoterapeutyczne mające na celu przywrócenie mu pełni sił.

Nie jest to pierwsza trudność zdrowotna, z jaką zmagał się Joel. W przeszłości otwarcie mówił o swoich zmaganiach z uzależnieniem od alkoholu i substancji psychoaktywnych. Jego droga do trzeźwości i zdrowia została szczegółowo opisana w autobiografii z 2014 roku, "Billy Joel: The Definitive Biography".

Mimo tych wyzwań Joel pozostaje jedną z najbardziej wpływowych postaci w historii muzyki popularnej, z globalną sprzedażą przekraczającą 160 milionów płyt.

W lutym tego roku, podczas występu w Mohegan Sun w Connecticut, muzyk upadł na scenie, co było pierwszym sygnałem nadchodzących problemów zdrowotnych. Miesiąc później, jego przedstawiciele ogłosili przełożenie najbliższych występów, aby umożliwić Joelowi rekonwalescencję po operacji i poddanie się niezbędnej fizjoterapii. Oczekuje się, że dzięki tym zabiegom i wsparciu ze strony lekarzy, muzyk w pełni wyzdrowieje i będzie mógł ponownie cieszyć fanów na żywo.

Kim jest Billy Joel?

Billy Joel to amerykański piosenkarz, pianista, kompozytor i autor tekstów, urodzony 9 maja 1949 roku w Nowym Jorku. Jest jednym z najbardziej znanych i cenionych artystów muzyki popularnej, szczególnie w gatunkach rock, pop i soft rock. Jego kariera rozpoczęła się w latach 70., a największą popularność zdobył dzięki takim przebojom jak "Piano Man", "Uptown Girl", "Just the Way You Are", "We Didn’t Start the Fire" czy "New York State of Mind".

Billy Joel sprzedał ponad 160 milionów płyt na całym świecie, zdobył wiele nagród, w tym sześć nagród Grammy, i został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame w 1999 roku. Jego twórczość charakteryzuje się melodyjnością, bogatymi aranżacjami oraz tekstami opowiadającymi o codziennym życiu i emocjach.

Joel znany jest również z długotrwałych rezydencji koncertowych w nowojorskiej Madison Square Garden, gdzie regularnie występuje od 2014 roku. Pomimo że od lat 90. nie wydaje nowych albumów studyjnych z muzyką popową, pozostaje aktywny koncertowo i cieszy się niesłabnącą popularnością.