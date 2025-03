Aktor i raper Will Smith wraca do muzyki po 20 latach. Jak ogłosił w swoich mediach społecznościowych, premiera jego nowej płyty zaplanowana jest na 28 marca.

Will Smith / DANIEL RAMALHO/AFP/East News / East News

"To już oficjalne! Mój nowy album "Based on a True Story" wychodzi 28 marca. (...) Pracowałem nad tym projektem przez chwilę i nie mogę się doczekać, żeby się z wami nim podzielić" - napisał Will Smith na instagarmie.

Instagram Post

Podtytuł albumu "Season 1: R.I.T.W." sugeruje kolejne części muzycznego projektu. Zgodnie z zapowiedzą Smitha na krążku, oprócz kilku opublikowanych już singli, ma się ukazać sporo zupełnie nowego materiału.

Wideo youtube

Pierwszy album Willa Smitha zatytułowany "Rock the House" nagrany wspólnie z DJ Jazzym Jeffem ukazał się w 1987 roku. Smith rapował tam jako The Fresh Prince. Sukces i nagrodę Grammy zapewniły im takie utwory jak "Summertime" czy "Parents Just Don’t Understand":

Wideo youtube

Wydana w 1997 roku pierwsza solowa płyta artysty zatytułowana "Big Willie Style" sprzedała się w 9 milionach egzemplarzy. I była największym sukcesem w muzycznej karierze Smitha. Wszystkie single z albumu zajęły bardzo wysokie miejsca na listach przebojów całego świata. To m.in piosenki "Men In Black", "Gettin' Jiggy wit It", "Just the Two of Us" oraz "Miami".

Wideo youtube

W 1999 roku Will Smith nagrał piosenkę "Wild Wild West". Towarzyszyła premierze filmu z jego udziałem "Bardzo dziki Zachód":

Wideo youtube

20 lat temu, w 2005 roku, ukazała się ostatnia płyta Willa Smitha zatytułowana "Lost and Found". W późniejszych latach udzielał się jedynie gościnnie na albumach innych artystów, w tym jego syna Jadena.

Will Smith kontynuował karierę aktorską. W 2022 roku dostał pierwszego Oscara. Aktor znany m.in z "Facetów w czerni" odebrał nagrodę za rolę ojca słynnych tenisistek Venus i Sereny Williams w dramacie biograficznym "King Richard: Zwycięska rodzina".

Wideo youtube

Niestety, najszerzej komentowanym momentem gali nie był Oscar Willa Smitha, a incydent z jego udziałem, do jakiego doszło kilkadziesiąt minut wcześniej. Aktor wszedł na scenę i uderzył wręczającego nagrodę Chrisa Rocka. Powodem były żarty Rocka z Jady Pinkett Smith i jej łysej głowy. Żona Willa Smitha chorowała w tamtym czasie na łysienie plackowate. Kilka dni później aktor zrezygnował z członkostwa w Hollywoodzkiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. "Zdradziłem zaufanie Akademii. Pozbawiłem innych nominowanych i zwycięzców możliwości świętowania i bycia uhonorowanym za ich niezwykłą pracę" - napisał Will Smith w opublikowanym oświadczeniu.

Wideo youtube