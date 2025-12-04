To był rok polskiej muzyki! Najnowsze podsumowanie Spotify Wrapped 2025 jasno pokazuje, że polscy słuchacze wybierają przede wszystkim rodzimych artystów, a rap zdominował krajowe listy przebojów. Najczęściej odtwarzaną piosenką został „Dom Nad Wodą” Pezeta, a Mata powrócił na szczyt jako najchętniej słuchany artysta roku. Oto szczegółowe dane i komentarze dotyczące muzycznych trendów mijającego roku.

Spotify Wrapped 2025: Polska rapem stoi! Rodzimi artyści biją rekordy popularności

2025 to rok dominacji polskich artystów na Spotify - aż 90 proc. topowych utworów to lokalne produkcje!

Rap rządzi sceną muzyczną, a Mata wraca na szczyt jako najczęściej słuchany artysta w Polsce po 4 latach.

Pezet i jego hit "Dom Nad Wodą" zyskał drugie życie, pokazując, że emocje są ważniejsze niż data premiery.

Spotify Wrapped 2025: Rekordowy rok dla polskiej muzyki - rap króluje niepodzielnie

2025 rok przeszedł do historii polskiego rynku muzycznego jako czas absolutnej dominacji lokalnych artystów. Jak wynika z oficjalnego komunikatu Spotify, aż 90 proc. najczęściej odtwarzanych utworów w Polsce to piosenki polskich twórców! Co więcej, wszystkie albumy z pierwszej dziesiątki stworzyli rodzimi wykonawcy. Słuchalność polskich utworów wzrosła w 2025 roku aż o 10 procent, co jest wynikiem bezprecedensowym w historii tej platformy.

Eksperci nie mają wątpliwości - rap nie tylko zdominował, ale wręcz zdefiniował mainstream w naszym kraju. To właśnie ten gatunek najczęściej gościł w głośnikach i słuchawkach Polaków, stając się ścieżką dźwiękową codzienności młodego (i nie tylko!) społeczeństwa.

Spotify Wrapped 2025: Mata i Pezet na szczycie

Największym zwycięzcą mijającego roku okazał się Mata, który po czterech latach wrócił na podium jako najczęściej słuchany artysta w Polsce. Jego sukces potwierdza, że popularność na rodzimej scenie nie jest chwilowa, a sama postać Maty stała się symbolem pokolenia.

Na liście najczęściej odtwarzanych utworów bezapelacyjnie triumfował Pezet z piosenką "Dom Nad Wodą", nagraną wspólnie z Auerem. Choć utwór ten wydany został już w 2022 roku, to właśnie w 2025 roku przeżył drugą młodość, zdobywając serca słuchaczy i stając się jednym z najbardziej charakterystycznych momentów muzycznych ostatnich miesięcy. Ten fenomen potwierdza, że w erze streamingu data premiery traci na znaczeniu - liczy się autentyczność i emocje, które potrafią poruszyć słuchaczy niezależnie od czasu.

Spotify Wrapped 2025: Zestawienie najpopularniejszych artystów i utworów

Na podium najczęściej słuchanych artystów, obok Maty, znaleźli się także Oki oraz francis. Tuż za nimi uplasowali się Sobel, Taco Hemingway, White 2115, Gibbs, PRO8L3M, Kaz Bałagane oraz Bedoes 2115. Ta lista jasno pokazuje, jak bardzo scena rapowa rezonuje z polskimi odbiorcami.

Wśród najpopularniejszych utworów, poza wspomnianym "Domem Nad Wodą", znalazły się takie hity jak "Kochasz?" (Sobel, francis, Deemz), "dopóki się nie znudzisz" (MIÜ, Zalia, Koder, Leon Krześniak), "Casablanca" (Sentino, BNP), "Kamikaze" (Mata, Skolim, Khaid), "Całe Lato" (Sobel, francis), "Multisport" (Kaz Bałagane, Oskar83), "Ordinary" (Alex Warren), "up! up! up!" (Mata) oraz "Cha Cha" (Sobel, SHDØW, francis).

Spotify Wrapped 2025: Albumy, które podbiły serca Polaków

Wśród albumów najchętniej słuchanych w 2025 roku prym wiedzie Sobel z krążkiem "Napisz jak będziesz". Na drugim miejscu uplasował się Otsochodzi z wydawnictwem "Tthe Grind", a podium zamyka Oki z płytą "ERA47". W pierwszej dziesiątce znalazły się również albumy Maty, Bedoesa 2115 i Lankiego, bambi, Kubana i Favsta, Pezeta oraz Sentino i BNP.

To zestawienie pokazuje nie tylko siłę polskich artystów, ale także ogromne zróżnicowanie stylów i tematów poruszanych w rodzimym rapie i muzyce popularnej.

Spotify Wrapped 2025: Światowe trendy - Bad Bunny, Taylor Swift i Lady Gaga na topie

Polska scena muzyczna żyje własnym życiem, ale warto przyjrzeć się także światowym trendom. Globalnie najczęściej słuchanymi artystami byli w 2025 roku Bad Bunny, Taylor Swift, The Weeknd, Drake, Billie Eilish, Kendrick Lamar, Bruno Mars, Ariana Grande, Arijit Singh oraz zespół Fuerza Regida.

Wśród najpopularniejszych utworów na świecie prym wiodą Lady Gaga i Bruno Mars z piosenką "Die With A Smile", Billie Eilish z utworem "Birds of a Feather" oraz duet Rosé-Bruno Mars z hitem "APT.". W globalnej dziesiątce znalazły się także przeboje Alexa Warrena, Bad Bunny’ego, sombr, HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, Kendricka Lamara, SZA, Gracie Abrams i Billie Eilish.