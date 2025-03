"Balladyna" Juliusza Słowackiego doczeka się nietypowej ekranizacji. Jan Komasa - reżyser "Bożego Ciała" i "Miasta 44" - chce stworzyć na podstawie słynnego dramatu film w konwencji gotyckiego horroru.

Jan Komasa na zdj. z 2021 r. / Piotr Molecki / East News

O nowym projekcie Jana Komasy poinformowała firma producencka Aurum Film. Reżyser podpisał z nią umowę o długofalowej współpracy.

"Pierwszym projektem tworzonym w ramach podpisanej umowy będzie nowa wersja "Balladyny" na podstawie dramatu Juliusza Słowackiego, zrealizowana w konwencji gotyckiego horroru" - czytamy w komunikacie. Na razie nie wiadomo, kto może zagrać w nowej ekranizacji "Balladyny" i kiedy ten film może trafić do kin.



Możliwość skupienia się na kreacji, bez presji poszukiwania optymalnych warunków do pracy, jest bezcenna - ocenił Jan Komasa. Ta umowa zapewnia przestrzeń do kreowania filmów z pełnym zaangażowaniem i spokojem niezbędnymi do rozwijania ambitnych projektów - dodał reżyser.

Na ten rok zaplanowano premiery dwóch anglojęzycznych thrillerów Jana Komasy - hollywoodzkiego "Anniversary" i brytyjsko-polskiego "Good Boy".