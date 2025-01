Już 20 lutego na platformie Netflix premierę będzie miał serial "Dzień zero" z Robertem De Niro w roli głównej. Do sieci trafił właśnie zwiastun tej produkcji.

Robert De Niro na planie serialu "Dzień zero" / JoJo Whilden/Netflix / Materiały prasowe

"Dzień zero" to sześcioodcinkowa produkcja. Oprócz Roberta De Niro w obsadzie są m.in. Jesse Plemons, Lizzy Caplan, Connie Britton, Joan Allen, a także Matthew Modine i Angela Bassett. Reżyserką jest Lesli Linka Glatter, która ma na swoim koncie m.in. pracę przy popularnym serialu "Homeland".

Robert De Niro wciela się w serialu w postać byłego prezydenta USA, George’a Mullena. Jako szef specjalnej komisji śledczej ma za zadanie odnaleźć sprawców niszczycielskiego cyberataku, który pogrążył kraj w chaosie i doprowadził do tysięcy ofiar.

"Mullen nieustannie dąży do odkrycia prawdy. Jego śledztwo zmusza go jednak do zmierzenia się z własnymi mrocznymi tajemnicami i ryzyka utraty wszystkiego, co dla niego najważniejsze" - czytamy w zapowiedzi serialu. Co ciekawe, Robert De Niro jest nie tylko odtwórcą głównej roli, ale też jednym z producentów.



Angela Bassett na planie serialu "Dzień zero" / JoJo Whilden/Netflix / Materiały prasowe