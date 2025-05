W minioną niedzielę, w otoczeniu kalifornijskiego słońca, odbyło się wyjątkowe wydarzenie, które na długo zapisze się w annałach muzyki i miłości. Demi Lovato, znana nie tylko z niezwykłego talentu wokalnego, ale i swojej burzliwej przeszłości, stanęła na ślubnym kobiercu, by połączyć swoje życie z Jordanem „Jutesem” Lutesem – kanadyjskim piosenkarzem i tekściarzem. Ten wyjątkowy dzień był kulminacją trzyletniego związku, który rozpoczął się od wspólnej pasji do tworzenia muzyki.

Demi Lovato i Jordan Lutes powiedzieli sobie „tak” / Michael Simon/Shutterstock / East News

Demi Lovato i Jordan Lutes poznali się w 2022 roku, pracując razem nad muzyką, co szybko przerodziło się w przyjaźń, a potem miłość.

W grudniu 2023 roku Jordan oświadczył się Demi, wręczając jej wyjątkowy pierścionek z brylantem, co zapoczątkowało ich wspólną przyszłość.

Ślub odbył się 25 maja w Kalifornii - Demi zachwycała w sukni Vivienne Westwood, a ceremonia była pełna romantyzmu i wzruszeń.

Para dzieli się także historią walki z uzależnieniami, wspierając się nawzajem na drodze do trzeźwości i nowego życia.

Chcesz poznać więcej szczegółów o ich bajkowym ślubie i inspirującej historii miłości? Koniecznie przeczytaj cały artykuł!

Od współpracy do ślubnego kobierca

Demi Lovato i Jordan Lutes poznali się na początku 2022 roku, kiedy to zaczęli wspólnie pracować nad tekstami do utworów na album "Holy Fvck". Wspólna praca szybko przerodziła się w przyjaźń, a następnie w głębokie uczucie, które w grudniu 2023 roku zaowocowało zaręczynami.

Najpierw zostaliśmy przyjaciółmi. Po kilku miesiącach wyznaliśmy sobie uczucia i zaczęliśmy randkować - wyznała Lovato w jednym z wywiadów, podkreślając, jak ważna w ich relacji była wspólna pasja do muzyki.

Spektakularna suknia ślubna i obietnica wiecznej miłości

Ceremonia zaślubin, która odbyła się 25 maja w Kalifornii, była niczym z bajki. Demi Lovato, ubrana w zapierającą dech w piersiach suknię od Vivienne Westwood, przemierzyła drogę do ołtarza, by połączyć się ślubnymi więzami z ukochanym. Kreacja z perłowo-białej jedwabnej satyny z gorsetem i welonem katedralnym z tiulu w kolorze kości słoniowej podkreśliła wyjątkowość chwili. To właśnie w tych niezapomnianych momentach para złożyła sobie przysięgę miłości, obiecując sobie wzajemne wsparcie i zrozumienie.

Pierścionek zaręczynowy symbolem wiecznej miłości

Romantyczne zaręczyny, które miały miejsce w grudniu 2023 roku, były kolejnym krokiem w kierunku ich wspólnej przyszłości. Jordan Lutes oświadczył się Lovato, wręczając jej pierścionek z brylantem w kształcie gruszki, wykonany na zamówienie przez luksusową markę Material Good. Ten gest był nie tylko wyrazem miłości, ale i symbolizował nowy rozdział w ich życiu, pełen nadziei na szczęśliwą przyszłość.

Walka z przeszłością i nadzieja na nowe jutro

Historia miłości Demi Lovato i Jordana Lutesa jest o tyle wyjątkowa, że obydwoje mają za sobą trudne chwile związane z uzależnieniami. Lovato, która przez wiele lat zmagała się z nałogiem alkoholowym i narkotykowym, znalazła w Lutesie nie tylko partnera, ale i wsparcie w dążeniu do trzeźwości.

Promyk nadziei pojawił się dopiero wtedy, gdy podjęłam pracę nad sobą - wyznała artystka, podkreślając, jak ważne w jej życiu stało się cieszenie się z małych rzeczy.

Lutes, świętujący w lipcu 2022 roku 100 dni trzeźwości, stał się dla Lovato nie tylko muzycznym partnerem, ale i towarzyszem w drodze do lepszego jutra.