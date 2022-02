"Król Internetu" w piątek 4 lutego trafi do naszych kin. Film wyreżyserowała Gia Coppola, wnuczka słynnego Francisa Forda Coppoli.

Andrew Garfield / Shutterstock

Na początku mówi, że ma na imię Link, że nie ma telefonu i gardzi internetem. Poznaje pracujących w barze Frankie i Jake'a i we troje dość szybko stają się gwiazdami sieci. Link robi show "No One Special", czyli "Nikt Wyjątkowy", Jake pisze teksty, a Frankie montuje filmiki. A przecież dziś tak niewiele trzeba, by zwrócić na siebie uwagę anominowej najczęściej widowni, która nie rozstaje się ze smartfonami i tabletami. Bohaterowie szybko zyskują widzów, ale potem nagle szybko ich tracą. Więc trzeba zrobić coś, by przyciągnąć publiczność, ale też sponsorów, z powrotem. Jak daleko można się posunąć? Gia Coppola opowiada historię o przedawkowaniu social mediów. A to, zwłaszcza bardzo młodym ludziom, może wyrządzić ogromną krzywdę.

Fascynuje mnie, jak ta nowa forma łączności wpływa na promowanie narcyzmu i niepewności. Większość użytkowników mediów społecznościowych fałszywie przedstawia aspekty swojego życia.(...) "Król Internetu" jest ostrzeżeniem przed nieustannym praniem mózgu - mówi Gia Coppola.

Frankie gra Maya Hawke, córka Umy Thurman i Ethana Hawke. Znana m.in z serialu "Stranger Things" czy filmu "Pewnego razu... w Hollywood" Quentina Tarantino. W postać Jake'a wciela się Nat Wolff, amerykański aktor, ale też muzyk, piosenkarz, kompozytor i gitarzysta. Znany m.in z serialu "The Naked Brothers Band". A tytułową rolę gra Andrew Garfield, któremu ogromną popularność przyniosła rola Spider-Mana. W piątek 4 lutego wejdą do polskich kin aż dwa filmy z nim w głównej roli. Oprócz "Króla internetu" również "Oczy Tammy Faye".

Garfielda można zobaczyć też w netflixowym "Tick, Tick... Boom!". To biograficzny musical o życiu słynnego kompozytora i dramaturga Jonathana Larsona, który zmarł w dniu premiery swojego musicalu "Rent". Ten musical zapewnił mu stałe miejsce w historii Broadwayu. Garfield ma już za tę rolę Złoty Glob. Czy dostanie nominację do Oscara? Przekonamy się we wtorek 8 lutego.