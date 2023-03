Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella pojawił się z ojcem na gali Oscarów. Jak ważny to był moment, aktorka podkreśliła w trakcie rozmowy z reporterem RMF FM Pawłem Żuchowskim. Alicja Bachleda-Curuś skomentowała też brak statuetki dla filmu "IO" Jerzego Skolimowskiego.

Colin Farrell i Henry Tadeusz Farrell na gali rozdania Oscarów / CAROLINE BREHMAN / PAP/EPA

Korespondent RMF FM rozmawiał z polską aktorką na temat filmu "IO" Jerzego Skolimowskiego, który był nominowany do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Statuetka trafiła niestety do twórców "Na zachodzie bez zmian" Edwarda Bergera.

Oczywiście, że szkoda, ale myślę, że to ogromne wyróżnienie, żeby być w tym gronie. Wiedzieliśmy troszkę, że film niemiecki jest wyjątkowy w tym roku, natomiast co się odwlecze, to nie uciecze - mówiła aktorka.

Sam reżyser mówił przed galą w rozmowie z RMF FM, że jego film nie ma szans na Oscara. Zderzyliśmy się z potęgą, jednym z filmów jest film Netfliksa, który ma tak gigantyczne wsparcie finansowe i presję, którą widać na każdym kroku (...), że trudno jest walczyć z kimś takim. To jest jak w boksie, Netflix to jest waga ciężka, a my jesteśmy - nie wiem - wagą kogucią, piórkową? - tłumaczył.

Szkoda i Jerzego Skolimowskiego, i samego filmu. Myślę, że pan Jerzy kieruje się priorytetami artystycznymi, więc myślę, że wierzy, że to nie ostatni moment (na zdobycie Oscara - przyp. RMF FM) - zaznaczyła Bachleda-Curuś.

Henry Tadeusz i Colin Farrell na Oscarach

Korespondent RMF FM zauważył, że w trakcie rozmowy aktorka cały czas spoglądała na ekran, na którym transmitowano galę. Przepraszam, mam dość osobisty stosunek do tego wieczoru. Mój syn jest na gali. Trzymajmy kciuki, ja uciekam, bo muszę oglądać na bieżąco - przyznała.

Zdjęcia pokazujące Henry’ego Tadeusza Farrella i Colina Farrella obiegły internet. Irlandzki aktor był nominowany do Oscara w kategorii najlepszy aktor pierwszoplanowy za rolę Pádraica w filmie "Duchy Inisherin". Ostatecznie statuetkę w tej kategorii otrzymał Brendan Fraser ("Wieloryb").