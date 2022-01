Akademia Górniczo-Hutnicza rozpoczyna cykl wydarzeń typu larp (z ang. live action role-playing). Polega ono na odgrywaniu ról na wzór improwizowanego teatru. Inscenizowany spektakl z udziałem graczy odbędzie miedzy innymi w historycznym budynku uczelni, w tym auli głównej AGH.

Organizatorzy przygotowali role dla 60 uczestników. / AGH /

Wydarzenia typu larp mogą być osadzone zarówno w świecie rzeczywistym, jak i fikcyjnym. Odbywają się na pograniczu improwizowanej gry fabularnej i sztuki, w której uczestnicy odgrywają przydzielone wcześniej role. Kraje skandynawskie przodują w organizowaniu larpów. Tę angażującą rozrywkę wybiera w tych państwach więcej osób niż grę w koszykówkę czy inną grę zespołową. W niektórych szkołach larpy służą do nauki historii, literatury czy wiedzy o społeczeństwie. Mogą one również poruszać trudne społecznie tematy, problemy moralne, wywoływać silne emocje i skłaniać do myślenia.

Larp na AGH

Larp AGH pod tytułem "Testament Orłowskiego" rozgrywany będzie na terenie kampusu AGH, w gmachu głównym Akademii. Gracze. Uczestnicy spotkania, wcielą się we wcześniej przygotowane role. Fabuła larpa AGH osadzona jest w fikcyjnym, nieistniejącym totalitarnym państwie i opowiada o zjeździe władz, decydujących o losach kraju w godzinie kryzysu. Nawiązuje ona do twórczości Stanisława Lema. Scenografia larpa bogata będzie w historyczne maszyny i sprzęt elektroniczny pochodzący z Muzeum AGH.

/ AGH /

Gracze wcielą się między innymi w role polityków, naukowców, tajnych agentów czy wojskowych. Autorami larpa są wykładowca Akademii dr inż. Marek Frankowski oraz pisarz Jan Gąsior.

Wspólnie ze współorganizatorami z AGH zależy mi na tym, aby scenariusz jak najlepiej oddawał atmosferę i klimat lat 70 czy 80. Wnętrza, które mamy do dyspozycji, tj. główna aula w budynku historycznym czy inne sale w gmachu głównym to efektowne lokacje i z pewnością będą dla samego larpa wartością dodaną. Gracze będą mieli okazję odegrać zaproponowany przez nas scenariusz z gatunku political fiction w okazałej auli, w holu głównym, który był przecież świadkiem niejednego wydarzenia w ponad 100 letniej historii uczelni - podkreśla Jan Gąsior.

Współautorem scenariusza i wydarzenia jest pracownik naukowy AGH dr inż. Marek Frankowski z Wydziału Informatyk, Elektroniki i Telekomunikacji, doświadczony twórca oraz uczestnik larpów.

Studenci, młodzi ludzie, uczestnicy wydarzeń kulturalnych coraz częściej i z dużą otwartością poszukują wydarzeń z obszaru kultury, w które będą mogli sami się zaangażować i które będą mogli także współtworzyć. Larp daje takie możliwości. Ten rodzaj rozrywki może wydawać się podobny do świata gier komputerowych, ale daje uczestnikom dużo więcej - gracze mogą doświadczyć stworzonej fabuły w rzeczywistości. Dodatkowo w AGH mamy doskonałe warunki lokalizacyjne do stworzenia bardzo różnych rodzajów fabuły. Sam budynek główny, z krużgankami, okazałą aulą czy rozbudowanym holem i schodami może być tłem dla niezwykle barwnych opowieści - mówi dr Marek Frankowski.

Role dla 60 uczestników

Larp odbędzie się 26 marca w godzinach wieczornych. Wydarzenie ma charakter otwarty i skierowane jest zarówno do doświadczonych graczy jak i osób początkujących. Organizatorzy przygotowali role dla 60 uczestników.



Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie: https://forms.office.com/r/SYCDhimP8a do 11 stycznia.

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia znajdziecie także na stronie wydarzenia na Facebooku: Larp AGH "Testament Orłowskiego" oraz na stronie www.agh.edu.pl.