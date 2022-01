Sąd w Kalifornii odrzucił pozew Spencera Eldena, mężczyzny, którego nagie zdjęcie jako niemowlaka znalazło się na okładce albumu "Nevermind" amerykańskiego zespołu Nirvana. Elden zarzucał m.in. żyjącym członkom grupy komercyjne wykorzystywanie seksualne.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Elden w 2021 r. pozwał w sumie 15 osób, w tym żyjących członków zespołu i zarządcę majątku zmarłego lidera grupy, Kurta Cobaina, zarzucając im komercyjne wykorzystywanie seksualne.

Obecnie 30-letni mężczyzna twierdzi, że jego rodzice nie podpisali zgody na publikację fotografii, a zdjęcie zalicza się do pornografii dziecięcej.

Prawnicy pozwanych w grudniu 2021 r. osób złożyli wniosek o odrzucenie pozwu twierdząc, że zarzuty Eldena są bezpodstawne.

Twierdzenie Eldena, że fotografię na okładce "Nevermind" należy uznać za "pornografię dziecięcą" jest w oczywisty sposób niepoważne - zaznaczali prawnicy pozwanych. Podkreślali, że Elden wielokrotnie, w celach komercyjnych pozował do odtwarzania sceny ujętej na fotografii, a zarzut o rozpowszechnianie pornografii dziecięcej powinien zostać postawiony - w myśl argumentacji Eldena - każdemu posiadaczowi płyty ze słynną okładką.





Prawnicy broniący pozwanych podnosili także, że niezależnie od meritum sprawy, ewentualne roszczenia Eldena wygasły w 2011 roku i sprawa jest przedawniona.

Sędzia Fernando M. Olguin odrzucił w poniedziałek pozew Eldena, zezwalając jednak na jego ponowne złożenie do 13 stycznia, po uzupełnieniu o odpowiednie poprawki.

Chciał 150 tysięcy dolarów od każdego z oskarżonych

Na okładce wydanego w 1991 r. albumu widać nagiego Eldena w wieku czterech miesięcy w basenie, w którym znajduje się jednodolarowy banknot na żyłce.

W pozwie stwierdzono, że na okładce widoczna jest "intymna część ciała Spencera", a zdjęcia "w sposób lubieżny" pokazują jego genitalia. Jak wyjaśnił serwis BBC News, zgodnie z prawem w USA zdjęcia niemowląt, które nie mają charakteru seksualnego, nie są uznawane za pornografię dziecięcą.

Przedstawiciele Eldena zaznaczali, że powód skarżył się na cierpienia psychiczne i traumę charakterystyczną dla ofiar "komercyjnie wykorzystywanej pornografii dziecięcej".

Mężczyzna domagał się odszkodowania w wysokości co najmniej 150 tys. dolarów od każdego z 15 oskarżonych, w tym żyjących członków zespołu Dave'a Grohla (perkusista) i Krista Novoselica (basista), zarządcy majątku Cobaina, wdowie po nim - Courtney Love i fotografa Kirka Weddle'a.

Album "Nevermind", na którym znalazły się hity "Smells Like Teen Spirit", "Come As You Are" i "Lithium", rozszedł się w 30 milionach egzemplarzy na całym świecie.