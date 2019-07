Poważny na autostradowej obwodnicy Poznania. Między węzłami Krzesiny i Luboń zderzyły się cztery ciężarówki i dwa auta osobowe. Trzy osoby są ranne.

Zdjęcie z miejsca wypadku / Gorąca Linia RMF FM

Do zderzenia doszło pomiędzy węzłami Krzesiny a Luboń w kierunku Świecka. Z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zderzyły się cztery samochody ciężarowe oraz dwa osobowe. Droga w kierunku zachodniej granicy jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.



Trzy osoby są ranne. Wśród poszkodowanych jest dziecko. Najciężej ranną nieprzytomną osobę do szpitala zabrał śmigłowiec LPR. Do pozostałych przyjechały karetki pogotowia.



Do wypadku doszło jeszcze przed remontowanym odcinkiem autostrady. Policja wytyczyła objazdy - kierowcy podróżujący w kierunku zachodniej granicy powinni zjechać z autostrady na węźle Krzesiny i trasą katowicką przez miasto wrócić na A2 na węźle Luboń lub Komorniki.



Ruch w kierunku Warszawy odbywa się bez większych utrudnień.