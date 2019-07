Tragiczny wypadek w miejscowości Horodyszcze w Lubelskiem. Na miejscu zginęła 14-letnia dziewczyna, a trzech nastolatków zostało rannych.

Zdj. z miejsca wypadku / Policja

Do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej nr 815 w miejscowości Horodyszcze, między Wisznicami a Parczewem.

Według wstępnych ustaleń policji volkswagen, którym jechała czwórka nastolatków wyjeżdżał z bocznej drogi. Autem kierował 14-letni chłopiec. Nie ustąpił pierwszeństwa oplowi nadjeżdżającemu drogą wojewódzką, przez co doszło do zderzenia.



Na miejscu zginęła 14-letnia dziewczyna. 14-letni kierujący, jeszcze jeden 14-latek oraz 13-latek, którzy jechali volkswagenem, zostali odwiezieni do szpitala.

Kierowcy opla i dwóm osobom, które jechały tym samochodem, nic się nie stało.



Policja wyjaśnia wszystkie okoliczności tego wypadku. Będziemy też sprawdzać jak to się stało, że dzieci same wyjechały autem - dodała Miszczuk.