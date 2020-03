Pożar w fabryce produkującej meble w Denkówku koło Ostrowca Świętokrzyskiego. Spłonęła hala o powierzchni 800 metrów kwadratowych.

/ RMF FM

Służby informują, że nikt w tym pożarze nie ucierpiał.

Pożarem objęta została przybudówka hali produkcyjnej o powierzchni 800 metrów kwadratowych. Do gaszenia wysłano 15 zastępów straży i 40 ratowników. Obecnie trwa dogaszanie pożaru. Sytuacja jest opanowana - poinformowała mł. bryg. Barbara Majdak oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.



Dodała, że na razie trudno powiedzieć, co mogło być przyczyną pożaru. Zaznacza, że akcja była skomplikowana z uwagi na znajdujące się na terenie hali materiały łatwopalne. Na szczęście strażakom udało się powstrzymać rozprzestrzenianie ognia na kolejny budynek produkcyjno-magazynowego o powierzchni 3,5 tys. metrów. To duży sukces, że ta hala nie spłonęła, biorąc pod uwagę, na ilość materiałów łatwopalnych. W pożarze nikt nie ucierpiał - powiedziała.



Strażaków z Ostrowca Świętokrzyskiego wsparły jednostki z powiatu ostrowieckiego, ale także z Opatowa i Starachowic oraz Kielc.