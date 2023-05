Masz wezwanie na szkolenie żołnierzy rezerwy? Koszty dotarcia do wskazanej przez wojsko jednostki musisz pokryć z własnej kieszeni. Jak przekonał się jeden ze słuchaczy RMF FM, w nowej ustawie "O obronie ojczyzny" jest luka, która sprawia, że nie ma możliwości zwrotu wydatków poniesionych przez rezerwistów.

Zdj. ilustracyjne / Wojciech Pacewicz / PAP

Z RMF FM skontaktował się major rezerwy z Podkarpacia. Otrzymał wezwanie na tygodniowe przeszkolenie w Centrum Szkolenia Łączności w podwarszawskim Zegrzu. To blisko czterysta kilometrów od jego domu.

Zwrócił się więc z zapytaniem do Wojskowego Centrum Rekrutacji w Jaśle z pytaniem, kto pokrywa koszty dojazdu, skoro nie ma o tym adnotacji na wezwaniu. Podobne pismo pan Andrzej wysłał do Zegrza.

W obu przypadkach uzyskał odpowiedź, że nie ma podstaw do zwrócenia mu kosztów dojazdu. Przyznano, że taki zwrot przewidywały przepisy poprzedniej ustawy z 1967 roku, a teraz w nowej regulacji ta kwestia zniknęła.

Nie chcę się uchylać od obowiązku względem ojczyzny, jednak czegoś tutaj nie rozumiem. Nie jadę na szkolenia z własnego wyboru dla przyjemności - napisał nasz słuchacz. W sumie mogłem trafić gorzej, do Szczecina byłoby drożej - stwierdził pan Andrzej.

Co na to MON?

Pytane o sprawę MON w oświadczeniu przesłanym do naszej redakcji informuje, że "obecne regulacje ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny nie obejmują swym zakresem zwrotu kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego".

"Mając na uwadze dobro powoływanych żołnierzy pasywnej rezerwy resort obrony narodowej podjął prace legislacyjne w tym obszarze, które przybrały postać propozycji przepisów modyfikujących regulacje ustawy o obronie Ojczyzny" - zaznaczono.