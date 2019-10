W wielokilometrowych korkach utknęli kierowcy ciężarówek z Polski na dojeździe do granicy francusko-hiszpańskiej. Informację dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Chodzi o fragment autostrady biegnący przez Katalonię, wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego. Powodem są protesty trwające od początku tygodnia. Część dróg została zablokowana.

Autostrada jest zablokowana. Nie ma informacji o tym, kiedy nastąpi jej odblokowanie, drogi dojazdowe są zablokowane, normalnie ma pracować tylko lotnisko - usłyszeliśmy od kierowcy, który utknął na granicy.

Stoimy już od ponad trzydziestu godzin - skarży się pan Karol. Jak dodaje, telefon do Konsulatu w Barcelonie nie pomógł.

Oni też nie wiedzą, ile to może potrwać, służby francuskie zaczęły mówić że to może do poniedziałku albo i dłużej - dodaje nasz słuchacz.

Rzeczniczka MSZ z którą rozmawiał nasz reporter radzi kierowcom ciężarówek z Polski, żeby w takiej sytuacji kontaktowali się z Konsulatem Generalnym w Barcelonie.