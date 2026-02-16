Były prezydent USA Barack Obama tłumaczy się ze swojej wcześniejszej wypowiedzi na temat kosmitów. Jak napisał w niedzielę, nie widział żadnych dowodów na kontakty z istotami pozaziemskimi. Sprostował tym samym swoją wcześniejszą wypowiedź o tym, że "kosmici istnieją naprawdę". Obama wyjaśnił, że odnosił się do statystycznego prawdopodobieństwa istnienia życia poza Ziemią.

Barack Obama / Rex Features/East News / East News

"Statystycznie wszechświat jest tak ogromny, że prawdopodobieństwo istnienia życia jest duże. Ale odległości między układami słonecznymi są tak duże, że prawdopodobieństwo, że odwiedzili nas kosmici, jest znikome, a podczas mojej prezydentury nie widziałem żadnych dowodów na to, że istoty pozaziemskie nawiązały z nami kontakt" - napisał Obama we wpisie na swoim koncie na Instagramie. "Naprawdę!" - dodał.

Słowa Obamy były komentarzem dotyczącym jego wypowiedzi z sobotniego wywiadu w podcaście Bryana Tylera Cohena. Podczas "rundy błyskawicznej" pytań gospodarz zapytał byłego prezydenta, czy kosmici istnieją naprawdę. Obama odpowiedział na to twierdząco.



Ale nie widziałem ich i nie są przetrzymywani w (...) Strefie 51 - powiedział, odnosząc się do bazy wojskowej w Nevadzie, gdzie według popularnej spiskowej teorii przechowywane są zwłoki istot pozaziemskich.



Nie ma żadnego podziemnego ośrodka, chyba że istnieje jakiś gigantyczny spisek, który ukryli przed prezydentem Stanów Zjednoczonych - dodał.



Wypowiedź byłego prezydenta - której nie rozwinął w wywiadzie - wywołała zdziwienie komentatorów. W niedzielę Obama tłumaczył, że odpowiedział w ten sposób, bo "starał się trzymać ducha" konwencji szybkich pytań i odpowiedzi.



