To już ostatni akt rywalizacji skoczków na igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek o godzinie 19 wystartują w konkursie duetów na dużej skoczni w Predazzo. W stawce 17 drużyn. Kto będzie najgroźniejszym rywalem Polaków w walce o medale?

Kacper Tomasiak (z prawej) i Paweł Wąsek / Grzegorz Momot / PAP

Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek wystartują w poniedziałek o 19:00 w olimpijskim konkursie duetów na dużej skoczni w Predazzo.

W rywalizacji weźmie udział 17 ekip, a Polacy powalczą o podium m.in. z Japończykami, Austriakami, Słoweńcami, Norwegami i Niemcami.

Kto będzie najgroźniejszym rywalem Biało-Czerwonych?

Duety, czyli trzy serie walki o medale

Konkursy duetów w skokach narciarskich są organizowane od 2023 roku, a na igrzyskach debiutują. Pierwszy z nich odbył się w trakcie zawodów Pucharu Świata w amerykańskim Lake Placid. Historyczne zwycięstwo odnieśli reprezentanci Polski: Dawid Kubacki i Piotr Żyła. Rywalizacja składa się z trzech serii. W drugiej uczestniczy 12 najlepszych ekip, a w trzeciej - osiem.

Tomasiak podczas igrzysk olimpijskich we Włoszech zdobył już dwa medale - srebrny i brązowy. Na normalnej skoczni był drugi, a w sobotę na dużej zajął trzecie miejsce. Wąsek zajął 14. lokatę, a Kamil Stoch - 21.

Gdyby o medalach w duetach decydowały wyniki osiągnięte w sobotnim konkursie indywidualnym, Polska uplasowałaby się na czwartym miejscu, z małą stratą do podium. Wygraliby Japończycy Ren Nikaido i Ryoyu Kobayashi. Drugie miejsce zajęliby Austriacy - Jan Hoerl i Stephan Embacher. Brąz przypadłby Norwegom - Kristofferowi Eriksenowi Sundalowi i Johannowi Andre Forfangowi.

Szansę na medal mają także Niemcy i Słowenia, w składzie ze zwycięzcą olimpijskiego konkursu na dużej skoczni Domenem Prevcem.

Michał Jasiczek na starcie slalomu

W slalomie zaprezentuje się w poniedziałek narciarz alpejski Michał Jasiczek. Pierwszy przejazd zaplanowano na godzinę 10.00, a drugi na 13.30. O zwycięstwo w tej konkurencji powalczy m.in. reprezentant Brazylii Lucas Pinheiro Braathen, który triumfował już w slalomie gigancie.

Bobsleistka Linda Weiszewski wystąpi w trzecim ślizgu monobobów i ma szanse awansować do finałowego - czwartego. Po dwóch reprezentantka Polski zajmuje 19. miejsce.

W short tracku Gabriela Topolska wystąpi w ćwierćfinale olimpijskiej rywalizacji na 1000 m. Później odbędą się także półfinały oraz finał A i B. Natomiast Michał Niewiński i Felix Pigeon wezmą udział w kwalifikacjach biegu na 500 m.

Łyżwiarze figurowi Julia Szczecinina i Michał Woźniak zaprezentują się w programie dowolnym par sportowych. Po programie krótkim plasują się na 15. pozycji. Prowadzą Minerva Fabienne Hase i Nikita Volodin z Niemiec.

Łącznie w poniedziałek na zimowych igrzyskach we Włoszech zostanie rozdanych sześć kompletów medali. Polacy nie wezmą udziału w finale konkurencji big air w narciarstwie dowolnym.

Olimpijskie starty Polaków: 16 lutego, poniedziałek

bobsleje

19.00 jedynki K, 3. ślizg (Linda Weiszewski)

21.06 jedynki K, 4. ślizg

łyżwiarstwo figurowe

20.00 pary sportowe, program dowolny (Julia Szczecinina,Michał Woźniak)

narciarstwo alpejskie

10.00 slalom M, 1. przejazd (Michał Jasiczek)

13.30 slalom M, 2. przejazd

short track

11.00 1000 m K, ćwierćfinały (Gabriela Topolska)

11.17 500 m M, kwalifikacje (Michał Niewiński, Felix Pigeon)

11.57 1000 m K, półfinały

12.41 1000 m K, finał B

12.47 1000 m K, finał A

skoki narciarskie

19.00 super team M, 1. seria konkursowa (Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek)

19.43 super team M, 2. seria konkursowa

20.20 super team M, finałowa seria konkursowa