Liczba rekinów w belgijskich wodach wzrosła. W minionym roku Flamandzki Instytut Morski wyposażył 140 rekinów w nadajniki, by lepiej poznać ich zwyczaje i chronić gatunki zamieszkujące belgijską część Morza Północnego. Naukowcy przekonują, że ich obecność świadczy o dobrej kondycji ekosystemu morskiego.

W belgijskiej części Morza Północnego oznakowano 96 rekinów lamparcich i 44 rekinków psich / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W belgijskiej części Morza Północnego coraz częściej pojawiają się rekiny.

Naukowcy wyposażyli 140 zwierząt w nadajniki, aby lepiej poznać ich zwyczaje i trasy migracji.

Rekiny są kluczowym elementem morskiego łańcucha pokarmowego i ich obecność świadczy o dobrej kondycji środowiska.

Znakowanie rekinów odbywa się bezpiecznie, bez użycia środków znieczulających.

W minionym roku Flamandzki Instytut Morski (VLIZ) wraz z Instytutem Badań Rolnictwa i Rybołówstwa (ILVO) przeprowadził badania w belgijskiej części Morza Północnego. W ramach projektu oznakowano 96 rekinów lamparcich oraz 44 rekinki psie, wyposażając je w specjalne nadajniki. Dzięki temu naukowcy mogą śledzić, gdzie i kiedy pojawiają się poszczególne gatunki oraz jakie warunki środowiskowe im sprzyjają.

Eksperci podkreślają, że rekiny są kluczowym elementem morskiego łańcucha pokarmowego. Jeśli w morzu występują rekiny, oznacza to, że ekosystem funkcjonuje prawidłowo - wyjaśnia Jan Reubens z VLIZ. Pierwsze wyniki badań wskazują, że liczba rekinów w belgijskich wodach wzrosła, co świadczy o poprawie jakości środowiska morskiego.



Bezpieczne znakowanie i apel do mieszkańców

Podczas znakowania rekinów naukowcy stosują metodę, która nie wymaga znieczulania zwierząt. Po odwróceniu rekin staje się chwilowo nieruchomy, co pozwala na szybkie i bezpieczne wszczepienie nadajnika pod skórę. Zwierzęta wracają do morza, gdy tylko odzyskają pełną sprawność.

Instytut apeluje także do mieszkańców i turystów o zwracanie nadajników, które czasem wyrzuca morze. Każdy, kto odnajdzie i odda urządzenie, może liczyć na nagrodę - 30 euro lub koszulkę. Zebrane w ten sposób dane są niezwykle cenne dla dalszych badań nad wędrówkami i zachowaniem rekinów.

Według naukowców rosnąca liczba rekinów w Morzu Północnym to dowód na poprawę jakości wód i stabilności ekosystemu u belgijskich wybrzeży. To pozytywna wiadomość nie tylko dla badaczy, ale i dla wszystkich, którym zależy na ochronie środowiska morskiego.