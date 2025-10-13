14-letni chłopiec trafił do szpitala po tym, jak w sobotę zaatakował go rekin. Do zdarzenia doszło do Wyspie Thursday w australijskim stanie Queensland.

Nastolatek trafił w stanie krytycznym do szpitala po tym, jak zaatakował go rekin (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Nastolatek łowił ryby na molo. W pewnym momencie postanowił się schłodzić. Gdy pływał, został zaatakowany przez rekina.

Całe zdarzenie rozegrało się na oczach przyjaciół chłopca. Wskoczyli do wody i pomogli mu dotrzeć do brzegu. Ich interwencja prawdopodobnie uratowała życie 14-latkowi.

Nastolatek został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Stracił znaczną ilość krwi. Ma zagrażające życiu obrażenia brzucha i narządów wewnętrznych.

Przedstawicielka lokalnych władz, Elsi Seriat, pochwaliła przyjaciół chłopca. Jak podkreśliła, wykazali się "niesamowitą odwagą", by go uratować.

Gorąco zachęcamy wszystkich do zachowania ostrożności i do tego, by byli świadomi zagrożeń w naszych okolicznych wodach - dodała.