Pierwszy taki przypadek na Karaibach

Badacze z Federalnego Uniwersytetu Rio Grande podkreślają, że to pierwszy znany przypadek ksantyzmu u ryb chrzęstnoszkieletowych, do których należą rekiny, płaszczki i raje, żyjących na Karaibach.

Co więcej, rekin wykazywał także cechy albinizmu, takie jak wyraźnie białe oczy.

Zazwyczaj rekiny wąsate mają brązową skórę, która pozwala im skutecznie maskować się na morskim dnie. Jasnopomarańczowa skóra, a w przypadku albinizmu białe oczy, sprawiają, że są bardziej widoczne, a tym samym bardziej narażone na ataki drapieżników na wolności.

Choć niektórzy badacze twierdzą, że zwierzęta cierpiące na ksantyzm mają niższe szanse na przeżycie, naukowcy sądzą, że ten przypadek pokazuje, że nie jest to prawdą.

Genetyka czy dieta?

Przyczyny ksantyzmu najczęściej upatruje się w mutacjach genetycznych, choć naukowcy nie wykluczają wpływu innych czynników, takich jak dieta. Odkrycie to rodzi pytania o skład genetyczny lokalnych populacji rekinów wąsatych i wskazuje na konieczność dalszych badań.

Potrzebne są dalsze badania, aby odkryć potencjalne czynniki genetyczne lub środowiskowe wpływające na tę rzadką anomalię pigmentacyjną u rekinów - podkreślają naukowcy.

Zjawisko ksantynizmu jest uważane za niezwykle rzadkie w świecie zwierząt.