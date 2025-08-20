Niecodzienne odkrycie u wybrzeży Kostaryki zaskoczyło zarówno rybaków, jak i naukowców. Złowiono tam rekina wąsatego o intensywnie pomarańczowej skórze, co jest efektem niezwykle rzadkiej choroby pigmentacyjnej – ksantyzmu. Co więcej: stwierdzono u niego także albinizm.
Podczas wyprawy w pobliżu Parku Narodowego Tortuguero, na głębokości 37 metrów, rybacy natrafili na niespotykany okaz rekina wąsatego. Zwierzę mierzyło niespełna dwa metry, ale to nie rozmiar, a jaskrawopomarańczowa barwa skóry przykuła ich uwagę.
Jak wyjaśniają naukowcy, za nietypowy wygląd odpowiada ksantyzm - zaburzenie pigmentacji, które prowadzi do nadmiernej ilości żółtych lub złotych kolorów na skórze.