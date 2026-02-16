Na wybrzeżu Adriatyku w krainie Salento we włoskim regionie Apulia w wyniku sztormu runął jeden z tamtejszych symboli - skalny Łuk Świętego Andrzeja, nazywany Łukiem Miłości. Było to jedno z najbardziej malowniczych miejsc w tamtych stronach. Do zdarzenia doszło tuż po walentynkach.
We Włoszech w krainie Salento runął Łuk Miłości. Eksperci wyjaśnili, że zawalenie się naturalnego łuku, czyli formacji geologicznej powstałej z wapienia i skał osadowych, to rezultat sztormu i ulewnego deszczu.
Łuk Miłości był to klif, rodzaj skalnego występu znajdującego się w morzu naprzeciwko wysokiego urwiska, z którym łączył go naturalny most. To właśnie ten fragment zawalił się w nocy po święcie zakochanych.