Władze poinformowały, że ponad 30 tys. nieruchomości było w nocy pozbawionych prądu, w tym około 10 tys. w Wellington. Kierowcy w całym regionie Wellington zostali wezwani do powstrzymania się od poruszania się po drogach, a kilka szkół zostało zamkniętych, ponieważ ekipy ratunkowe reagowały na rozległe szkody. Mieliśmy bardzo pracowitą noc, a nasi strażacy nadal reagują na wezwania - powiedział Ken Cooper, zastępca dowódcy krajowego ds. sytuacji kryzysowych w Nowej Zelandii.

Główny system oczyszczania ścieków w Wellington zawiódł podczas burzy na początku tego miesiąca, wymuszając zrzut nieoczyszczonych ścieków z południowego wybrzeża. Weekendowa burza zmyła i nadmuchała zanieczyszczenia z powrotem na wybrzeże. Zdjęcia udostępnione w internecie ukazują zalane, częściowo wiejskie dzielnice, zalane domy i zawalone odcinki dróg po opadnięciu wody.