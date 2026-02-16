Loty, ruch pociągów i promów zakłócają w poniedziałek ulewne deszcze i silne wiatry w Nowej Zelandii. Władze poinformowały także, że warunki atmosferyczne zmusiły je do zamknięcia dróg w niektórych częściach Wyspy Północnej Nowej Zelandii. Dziesiątki tysięcy mieszkańców było w nocy bez prądu.
W poniedziałek rano większość lotów do i z Wellington, stolicy kraju, została odwołana lub opóźniona. Linie lotnicze Air New Zealand wstrzymały działalność na lotniskach Wellington, Napier i Palmerston North - podają tamtejsze media.