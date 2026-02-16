Zamiast zakazywać dzieciom telefonów, odkładajmy własne! Rusza ogólnopolska kampania "Zaloguj się do relacji", która pokazuje, że to my - dorośli - jesteśmy wzorem cyfrowych zachowań. Eksperci alarmują: technologia nie jest wrogiem, ale sposób, w jaki z niej korzystamy, może odbierać nam bliskość.

Problemem nie są same urządzenia, ale sposób, w jaki z nich korzystamy / Shutterstock

Technologia nie niszczy relacji - to my pozwalamy jej zastąpić bliskość

Korzystanie z urządzeń cyfrowych wymknęło się spod kontroli. Używamy ich każdego dnia, często nie zauważając, jak łatwo wpadamy w schemat ciągłego sprawdzania i scrollowania. Mechanizmy zaprojektowane przez największe platformy cyfrowe sprawiają, że coraz trudniej oderwać się od ekranu - zarówno dzieciom, jak i dorosłym.

Dlatego największe polskie media - w tym RMF FM, Agora, RASP, TVN Warner Bros Discovery, TVP i WP - wspólnie ruszają z kampanią "Zaloguj się do relacji". Jej celem jest budowanie świadomości problemu kompulsywnego korzystania z urządzeń cyfrowych i internetu oraz promowanie zdrowych nawyków cyfrowych.

Higiena cyfrowa zaczyna się od dorosłych

Kampania nie demonizuje technologii. Pokazuje, że problemem nie są same urządzenia, ale sposób, w jaki z nich korzystamy - często automatycznie, kosztem relacji i zdrowia. Eksperci podkreślają: dzieci uczą się nawyków przez obserwację dorosłych, nie przez zakazy.

"Higiena cyfrowa to nie jest zabieranie dziecku telefonu, ale odkładanie własnego" - to jedno z kluczowych przesłań kampanii. Badania pokazują, że już między 6:00 a 7:00 rano telefon uruchamia co trzecie dziecko w wieku 7-12 lat i prawie połowa nastolatków. To często odbicie rytuałów dorosłych: "najpierw ekran, potem dzień".

Wideo youtube

Phubbing - cichy wróg relacji

Zjawisko phubbingu, czyli ignorowania bliskich na rzecz telefonu, nie polega na całodniowym scrollowaniu. To codzienne mikrozachowania: zerkanie na ekran w trakcie rozmowy, odpowiadanie na wiadomości "w międzyczasie", bycie fizycznie obecnym, ale mentalnie nieobecnym. Dla dziecka to sygnał: "nie jestem teraz najważniejszy".

Potrzebujemy systemowych rozwiązań

Kampania "Zaloguj się do relacji" podkreśla, że zmiana nie może opierać się wyłącznie na indywidualnej samodyscyplinie. Potrzebne są systemowe działania państwa i odpowiedzialność największych platform cyfrowych. Eksperci apelują o wprowadzenie edukacji cyfrowej jako elementu zdrowia publicznego i regulacje chroniące najmłodszych użytkowników internetu.

Zmieńmy nawyki - dla siebie i dla dzieci

Kampania potrwa od 16 lutego do 8 marca. Jej partnerami są m.in. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Panoptykon oraz Instytut Cyfrowego Obywatelstwa. W ramach akcji w mediach pojawią się spoty, materiały edukacyjne i rozmowy z ekspertami.

Każda chwila spędzona offline z dzieckiem to inwestycja w jego przyszłość. Zmieńmy swoje nawyki - dla dobra naszych rodzin.

/ Materiały prasowe

"Zaloguj się do relacji" - kampania społeczna o relacjach w cyfrowej codzienności. Organizatorami są Grupa Agora, IAA Polska oraz Havas Play.

Istotnym elementem kampanii jest strona https://zalogujsiedorelacji.pl/, która w przystępny sposób porządkuje najważniejsze treści w jednym miejscu - pokazując temat z różnych perspektyw i oferując proste do zastosowania na co dzień rozwiązania.

Kampanię wspierają: Grupa Bauer Media (w tym RMF FM), Ringier Axel Springer Polska, TVN Warner Bros. Discovery, Grupia Wirtualna Polska i ZPR Media.

Partnerami merytorycznymi są: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacja "Instytut Cyfrowego Obywatelstwa" oraz Fundacja Panoptykon