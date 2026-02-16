"Walcząca Ukraina daje nam czas, żebyśmy się przygotowali do ewentualnej reakcji. Wracam z Monachium i chcę powiedzieć: nikt nie wierzy, że Putin chce zakończyć tę wojnę. On nastawił się na tryb wojenny i nawet gdy będzie chwilowa przerwa, to jeśli nie pokażemy gotowości, nie będziemy odstraszać, może zaatakować ponownie" - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. "Polska powinna uczestniczyć we wszystkich formatach, aby zapewnić sobie ochronę nuklearną" - dodał.

Polska powinna uczestniczyć we wszystkich formatach, aby zapewnić sobie ochronę nuklearną. Dlaczego nie też we "francuskim parasolu nuklearnym"? Podpisaliśmy umowę między Polską a Francją, która ma również aspekt związany z bezpieczeństwem, obroną - powiedział gość Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24, odpowiadając na pytanie, czy powinniśmy mieć broń nuklearną.

Ufam Amerykanom, wierzę w silne NATO i w to, że obecne turbulencje, których doświadczamy ze strony administracji Trumpa są tymczasowe - zaznaczył przy tym Michał Szczerba.

