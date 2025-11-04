W wieku 87 lat odeszła Krystyna Adamowicz, dziennikarka, która przez dekady kształtowała i umacniała polską tożsamość na Litwie. Laureatka tytułu „Polki Roku 2022” i wielu odznaczeń państwowych była nie tylko autorytetem dziennikarskim, ale także filarem polskiej społeczności na Wileńszczyźnie.

Zmarła Krystyna Adamowicz, dziennikarka zasłużona dla polskości na Litwie / Valdemar Doveiko / PAP

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

O śmierci Krystyny Adamowicz poinformował "Kurier Wileński", podkreślając jej nieoceniony wkład w budowanie i utrwalanie polskiej tożsamości na Litwie. Adamowicz była współinicjatorką i wieloletnią współorganizatorką festiwalu "Kaziuki Wileńskie" w Lidzbarku Warmińskim, a także autorką publikacji dokumentujących losy Polaków na Wileńszczyźnie, m.in. "Zawsze Wierni 'Piątce'" oraz 'Strumieni Rodzica. 60 lat z Wilią'".

Przez wiele lat śpiewała w Polskim Zespole Pieśni i Tańca "Wilia", pierwszym powojennym polskim zespole artystycznym na terenie ZSRR, który w tym roku obchodzi 70-lecie istnienia.

Krystyna Adamowicz wielokrotnie podkreślała, jak ważna była dla niej polska tożsamość. "To całe moje życie - być Polakiem. Miałam szczęście, że urodziłam się w polskiej rodzinie, i to przed wojną, czyli jeszcze w Polsce. Ma to dla mnie symboliczne i bardzo ważne znaczenie" - mówiła w jednym z wywiadów. Całe życie związała z Wilnem, polską szkołą i polską prasą, a jej dzieci kontynuowały tę tradycję.

Adamowicz była absolwentką legendarnej wileńskiej "Piątki" - pierwszej powojennej polskiej szkoły w Wilnie. Od 1958 roku pracowała w redakcji "Kuriera Wileńskiego" (dawniej "Czerwony Sztandar"), gdzie przez lata pełniła funkcje dziennikarki, zastępczyni redaktora naczelnego, a także redaktor naczelnej.

Za swoją działalność została uhonorowana tytułem zasłużonej dziennikarki Litwy (1988), tytułem "Polki Roku" na Litwie (2022), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi RP.