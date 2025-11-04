​Polski Komitet Olimpijski oraz adidas zaprezentowali oficjalną kolekcję strojów, które polscy sportowcy założą podczas XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Nowoczesny design i zaawansowane technologie mają zapewnić komfort a nawiązania do narodowych symboli podkreślą polską tożsamość na światowej arenie.

Zaprezentowano oficjalną kolekcję na ZIO Mediolan-Cortina 2026.

Stroje inspirowane są polskimi barwami narodowymi i symboliką orła.

Przy ich produkcji wykorzystano najnowocześniejsze technologie.

W Centrum Olimpijskim odbyła się uroczysta prezentacja oficjalnej kolekcji strojów, w których polscy sportowcy wystąpią podczas XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Kolekcja, przygotowana przez adidas we współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim, to połączenie nowoczesnych technologii z narodową symboliką.

Nowoczesność i tradycja w jednym

Stroje reprezentacji Polski bazują na bieli i rubinie, nawiązując bezpośrednio do barw flagi narodowej. Kolekcję wzbogacono o odcienie granatu, szarości, fioletu i srebra, co pozwala na tworzenie różnorodnych stylizacji. Kluczowym elementem graficznym jest unikalny nadruk łączący logo Team PL z godłem Polski, a na wybranych produktach pojawia się tekstura z wizerunkiem orła.

Nowa kolekcja została zaprojektowana tak, by służyć sportowcom na każdym etapie igrzysk - od ceremonii otwarcia i zamknięcia, przez dekoracje medalowe, aż po pobyt w wiosce olimpijskiej i strefach treningowych.

Zaawansowane technologie dla sportowców

Adidas zastosował w kolekcji szereg nowoczesnych technologii, które mają zapewnić sportowcom komfort i ochronę w trudnych, zimowych warunkach:

PRIMEKNIT - elastyczna, oddychająca dzianina dopasowująca się do ciała, gwarantująca swobodę ruchów i wytrzymałość,

CLIMAPROOF+ - trójwarstwowy system ochronny, zapewniający wodoodporność i szybkie odprowadzanie wilgoci,

PRIMALOFT LOOSE FILL - syntetyczna ocieplina, która skutecznie grzeje nawet w wilgotnych warunkach,

CLIMAWARM+ - technologia zatrzymująca ciepło blisko ciała, chroniąca przed wychłodzeniem.

Czesław Lang attaché olimpijskim

Podczas prezentacji ogłoszono, że złoci medaliści w konkurencjach indywidualnych otrzymają samochody marki Toyota. Dodatkowo przewidziano premie dla sportowców zajmujących miejsca 4-8, doceniając ich wysiłek i zaangażowanie.

Prestiżową funkcję attaché olimpijskiego reprezentacji Polski podczas igrzysk we Włoszech obejmie Czesław Lang, wicemistrz olimpijski z Moskwy 1980. Lang podkreślił swoje związki z Włochami i wyraził dumę z powierzonej mu roli.

Uhonorowanie pierwszego polskiego medalisty zimowych igrzysk

Podczas wydarzenia pośmiertnie uhonorowano Franciszka Gąsienicę-Gronia, pierwszego polskiego medalistę zimowych igrzysk olimpijskich, Złotym Medalem za Zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego. Medal odebrali jego wnuk i prawnuk.

XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 odbędą się w dniach 6-22 lutego.