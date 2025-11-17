W poniedziałek sąd w Bangladeszu ogłosił, że była premier Sheikh Hasina Wajed została skazana na karę śmierci za wydanie rozkazu brutalnego stłumienia zamieszek studenckich, do których doszło latem ubiegłego roku. W wyniku tych wydarzeń życie straciło ponad 300 osób, a setki innych zostały ranne.

Sheikh Hasina / sunil sharma/Xinhua News/East News / East News

Sąd uznał Sheikh Hasinę za odpowiedzialną za zbrodnie przeciwko ludzkości.

W czerwcu 2024 roku w Bangladeszu wybuchły zamieszki po kontrowersyjnych wyborach parlamentarnych, które wygrała Liga Awami pod przewodnictwem Sheikh Hasiny.

Sheikh Hasina została oskarżona o wydanie rozkazu do brutalnego stłumienia protestów, które zakończyły się masowymi zabójstwami.

Była premier uciekła do Indii, a tymczasowy rząd Bangladeszu bezskutecznie próbuje uzyskać jej ekstradycję.

Dramatyczne wydarzenia i krwawa pacyfikacja protestów

Zamieszki, które wybuchły w czerwcu 2024 roku, były efektem narastających napięć społecznych po kontrowersyjnych wyborach parlamentarnych. Ugrupowanie Sheikh Hasiny, Liga Awami, odniosło w nich zwycięstwo, jednak głosowanie zostało zbojkotowane przez opozycję, co wywołało falę niezadowolenia i protestów, zwłaszcza wśród studentów. Demonstracje szybko przerodziły się w gwałtowne starcia z siłami porządkowymi.

Według aktu oskarżenia Sheikh Hasina Wajed miała wydać jednoznaczny rozkaz wszystkim służbom państwowym oraz działaczom swojej partii, by użyli wszelkich środków do stłumienia protestów. W wyniku tych działań doszło do "masowych zabójstw, obrażeń, przemocy wobec kobiet i dzieci, a także do przypadków palenia ciał i odmowy udzielenia pomocy rannym".

Wyrok wydany pod nieobecność oskarżonej

Sheikh Hasina Wajed nie była obecna podczas ogłaszania wyroku. Od sierpnia ubiegłego roku przebywa w Indiach, gdzie schroniła się po wybuchu zamieszek. Tymczasowy rząd Bangladeszu, na czele którego stoi laureat Pokojowej Nagrody Nobla Muhammad Yunus, wielokrotnie zwracał się do władz Indii z wnioskiem o ekstradycję byłej premier, jednak bezskutecznie.

Sąd uznał, że działania Sheikh Hasiny spełniają kryteria zbrodni przeciwko ludzkości. Była premier została obarczona bezpośrednią odpowiedzialnością za wydanie rozkazu, który doprowadził do tragedii na niespotykaną dotąd skalę.

Tuż przed ogłoszeniem wyroku syn Sheikh Hasiny, Sajeeb Wajed, który pełnił funkcję jej doradcy, zapowiedział, że jego matka nie zamierza składać apelacji, dopóki nie zmieni się obecna władza w Bangladeszu. Mimo to, zgodnie z prawem, przysługuje jej możliwość odwołania się do Sądu Najwyższego w Dhace.

Sheikh Hasina Wajed przez 15 lat pełniła funkcję premiera Bangladeszu, będąc jedną z najbardziej wpływowych postaci w historii tego kraju. Jej rządy były okresem dynamicznego rozwoju gospodarczego, ale także narastających napięć politycznych i oskarżeń o autorytaryzm.