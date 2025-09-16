82-letnia kobieta została aresztowana pod zarzutem zamordowania swojego 81-letniego męża w ośrodku opieki Preston Health Center w amerykańskim stanie Karolina Południowa. Dla osób znających małżeństwo informacja o zabójstwie popełnionym przez seniorkę była szokiem.

Zbrodnia w domu opieki: 82-letnia kobieta zastrzeliła męża (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Do zdarzenia doszło w piątek 13 września w Preston Health Center, jednym z ośrodków opieki w mieście Hilton Head Island w amerykańskim stanie Kalifornia Południowa. Portal stacji WRDW-TV przekazał, że funkcjonariusze biura szeryfa hrabstwa Beaufort, gdzie leży Hilton Head Island, zostali wezwani do placówki przed południem po zgłoszeniu odgłosów strzałów.

Po przybyciu na miejsce, w jednym z pokoi znaleźli 82-letnią Harriet Kay Recker obok jej męża, Dennisa Reckera, który miał ranę postrzałową. Pomimo natychmiastowej pomocy medycznej, mężczyzna zmarł.

82-latka została zatrzymana i przewieziona do aresztu hrabstwa Beaufort. Postawiono jej zarzuty morderstwa oraz posiadania broni palnej. Kobieta oczekuje na pierwsze przesłuchanie przed sądem, a kaucja nie została wyznaczona.

Biuro szeryfa kontynuuje dochodzenie w sprawie okoliczności tragedii. Na ten moment nie ujawniono motywów działania kobiety ani szczegółów dotyczących relacji małżeńskiej Reckersów.

Znajomi w szoku

Dla osób znających Reckersów informacja o zabójstwie popełnionym przez 82-latkę była szokiem. Ted Dwemoh, który przez lata wykonywał usługi deratyzacyjne w ich domu, podkreślał, że Harriet była zawsze uprzejma i pomocna.

Kiedy zobaczyłem jej zdjęcie (w wiadomościach), oniemiałem. Niemożliwe, żeby ta kobieta zrobiła to, o czym się mówi - powiedział, dodając, że zawsze była kochająca. Starała ci się pomóc w każdej sprawie. (...) Rozmawiała z tobą, dawała przekąski i wodę. To najsympatyczniejsza osoba - zaznaczył.