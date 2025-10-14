Do akcji wkroczył wtedy Brennan Johnson z drużyny gospodarzy. Zawodnik Walii "odprowadził" nieproszonego gościa za linię boczną boiska, w okolice monitora VAR, i tam zwierzę opuściło murawę.

Belgia wygrywa, Walia traci punkty

Po krótkiej przerwie mecz został wznowiony. Thibaut Courtois, który nie zdołał złapać szczura, nie obronił także dwóch strzałów gospodarzy.

Ostatecznie jednak Belgowie okazali się skuteczniejsi i zdobyli cztery bramki. Belgia wygrała w Cardiff 4:2 i objęła prowadzenie w grupie J eliminacji mistrzostw świata.

Walia plasuje się na trzecim miejscu - za Macedonią Północną, która rozegrała jedno spotkanie więcej.