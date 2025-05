Przeloty sondy COSMOS 482 nad Polską. Czy jest się czego bać?

Karol Wójcicki stwierdził w rozmowie z internetowym Radiem RMF24, że "jest się trochę czego bać". Tłumaczył, że jeśli jakieś sondy albo szczątki rakiet wchodzą ziemską atmosferę, to zwykle się spalają i wtedy nie ma większego ryzyka dla mieszkańców Ziemi.

Nasz rozmówca przypomniał zdarzenia z lutego, kiedy na terytorium Polski spadły fragmenty rakiety Falcon 9, nie wyrządzając większych szkód. Tym razem jest inaczej.

Sonda, której się spodziewamy, to nie jest byle jaka sonda. To jest stara, 50-letnia radziecka sonda, która została skonstruowana tak, aby przetrwać wejście w atmosferę Wenus - powiedział. Jeśli była zaprojektowana do przetrwania mega trudnych warunków atmosfery Wenus, to atmosfera ziemska to dla niej będzie pikuś - dodał.

I dodał, że sonda COSMOS 482 może spaść na Ziemię w całości.

Polskie i europejskie obserwatoria śledzą, co dzieje się z sondą i monitorują na bieżąco jej przelot.

Popularyzator astronomii i autor portalu "Z głową w gwiazdach" zwraca uwagę na drugi przelot w osi Zielona Góra - Łódź - Włodawa. Według jego przewidywań punkt wejścia sondy w atmosferę ziemską może nastąpić o godzinie 08:07:26 w chwili, gdy sonda będzie przelatywała nad Polską, nad okolicami mniej więcej Łodzi i Radomia.

Oczywiście należy tu zaznaczyć, że te dane bardzo dynamicznie jeszcze mogą się zmieniać w ciągu najbliższych kilkunastu godzin - zastrzegał nasz rozmówca.

Niewypał misji na Wenus z 1972 roku

Podobna do sondy COSMOS 482 kapsuła Wenera 7 / foto: materiał prasowy NASA /

KOSMOS 482 to misja, która miała na celu zbadanie Wenus, ale nigdy nie opuściła niskiej orbity okołoziemskiej. Została wystrzelona cztery dni po sondzie atmosferycznej Wenera 8, z którą miała identyczny projekt i plan misji, 31 marca 1972 roku. Lot w stronę Wenus nie powiódł się - awaria sprawiła, że próbnik utknął na silnie wydłużonej orbicie o apogeum 9806 km i perygeum 204 km.

Od tego czasu orbita sondy stopniowo się obniża i zbliża się chwila, w której ponownie wejdzie w atmosferę naszej planety.

KOSMOS 482 składa się z modułu nośnego i lądownika o łącznej masie startowej 1184 kg. Lądownik, będący izolowanym, sferycznym zbiornikiem ciśnieniowym o masie 495 kg, jest podobny w konstrukcji do sondy Wenera 7. Wyposażony jest w szereg instrumentów, w tym czujniki temperatury, ciśnienia, gęstości, akcelerometr, radioaltimetr, spektrometr gamma, analizator gazów, fotometry widzialne oraz nadajniki radiowe. Moduł nośny, oparty na konstrukcji 3MV używanej dla Wenera 4, to 3,5-metrowy cylinder z dwoma skrzydłami paneli słonecznych o łącznej powierzchni 2,5 metra kwadratowego i rozpiętości 4 metrów.