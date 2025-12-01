Cztery osoby zginęły - troje dzieci w wieku 8, 9 i 14 lat oraz 21-latek - w wyniku strzelaniny na przyjęciu urodzinowym w Stockton w Kalifornii. Napastnik wciąż pozostaje na wolności. Służby prowadzą intensywną obławę i apelują do świadków, by zgłaszali się na policję. Podejrzewa się, że za tragedię odpowiedzialne są lokalne gangi - sugerowała na konferencji prasowej burmistrz Stockton Christina Fugazi.

Trwa obława na sprawcę strzelaniny, do której doszło w sobotę w Stockton w Kalifornii / Benjamin Fanjoy / East News

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem w sali bankietowej w Stockton. Jak podaje Fox News, 4 osoby nie żyją, a 11 odniosło rany postrzałowe - jedna jest w stanie krytycznym.

Policja poinformowała, że wśród rannych znajdują się zarówno dorośli, jak i dzieci, m.in. 9-latek, 12-latek, 15-latek i dorośli poniżej 22. roku życia.

Napastnik uciekł z miejsca zdarzenia i wciąż nie został zatrzymany. Trwa zakrojona na szeroką skalę obława. W namierzeniu sprawcy pomocne są nagrania wideo i relacje świadków.