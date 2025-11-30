​Cztery osoby zginęły, a 10 zostało rannych w sobotniej strzelaninie, do której doszło podczas przyjęcia urodzinowego dziecka zorganizowanego w restauracji w Stockton w stanie Kalifornia w USA. Sprawca pozostaje na wolności - poinformowała lokalna stacja KCRA.

Wiceburmistrz Stockton Jason Lee przekazał, że podczas przyjęcia urodzinowego dziecka doszło do "masowej strzelaniny". Tragedia wydarzyła się w sobotę tuż przed godz. 18 czasu lokalnego. 

Część poszkodowanych osób trafiła do szpitala, jednak na razie nie wiadomo, w jakim są stanie.

Heather Brent, rzeczniczka biura szeryfa, powiedziała, że wśród ofiar są dzieci.

Dziś wieczorem moje serce jest poranione w sposób, który trudno opisać słowami. Jako wiceburmistrz Stockton - i jako osoba, która dorastała w tej społeczności - jestem zdruzgotany i wściekły, dowiadując się o masowej strzelaninie na przyjęciu urodzinowym dziecka. Przyjęcie urodzinowe nie jest miejscem, w którym powinno dochodzić do takich sytuacji - powiedział Lee.

Śledczy pracują nad ustaleniem okoliczności, które doprowadziły do tragedii. O strzelaninie został powiadomiony gubernator Kalifornii Gavin Newsom. 

Według lokalnej stacji KCRA, Biuro ds. Sytuacji Nadzwyczajnych gubernatora monitoruje rozwój wydarzeń i koordynuje działania z lokalnymi organami ścigania.

Wstępne przesłanki wskazują, że mógł to być celowy incydent.