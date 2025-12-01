Była premier Bangladeszu Hasina Wajed została skazana przez sąd w Dhace na pięć lat, a jej siostrzenica, brytyjska posłanka Tulip Siddiq, na dwa lata więzienia za korupcję. Wyroki w procesie zapadły zaocznie, ponieważ obie kobiety przebywają poza granicami kraju i odpierają zarzuty.

Była premier Bangladeszu Hasina Wajed / HARISH TYAGI / PAP/EPA

Sąd w Dhace skazał byłą premier Bangladeszu Hasinę Wajed na 5 lat więzienia za korupcję.

Jej siostrzenica, brytyjska posłanka Tulip Siddiq, otrzymała wyrok 2 lat więzienia.

W listopadzie specjalny trybunał skazał Hasinę zaocznie na karę śmierci za "zbrodnie przeciwko ludzkości".

Wpływy i zmowa

Sprawa dotyczyła nielegalnego przydziału gruntu o powierzchni ponad 1200 metrów kwadratowych w ramach rządowego projektu deweloperskiego Purbachal New Town.

Prokuratorzy dowodzili, że działka została przyznana z naruszeniem prawa poprzez wpływy polityczne i zmowę z wyższymi urzędnikami państwowymi w czasie, gdy Wajed sprawowała urząd.

Sąd uznał, że Hasina nadużyła swojej władzy, a Siddiq wywierała na nią niezgodny z prawem wpływ, aby pomóc swojej matce, Rehanie, w uzyskaniu działki. Rehana, siostra byłej premier, została uznana za głównego sprawcę i skazana na siedem lat więzienia. W sprawie oskarżonych było łącznie 17 osób, z których większość nie stawiła się na ogłoszeniu wyroku.

Była premier skazana na karę śmierci

Hasina uciekła do Indii po obaleniu jej rządu w wyniku masowych protestów w sierpniu 2024 r. W listopadzie specjalny trybunał skazał ją zaocznie na karę śmierci za "zbrodnie przeciwko ludzkości". Uznano ją za winną wydania rozkazu stłumienia protestów studenckich, w których zginęło ponad 300 osób.

Była premier oceniła ten wyrok jako "motywowany politycznie". Rząd w Dhace zaapelował do władz Indii o jej ekstradycję. Pod koniec listopada Hasina została dodatkowo skazana łącznie na 21 lat więzienia w trzech oddzielnych sprawach związanych z tym samym projektem deweloperskim.

Siddiq, posłanka do brytyjskiego parlamentu z ramienia Partii Pracy, zaprzeczyła zarzutom korupcyjnym, nazywając je "motywowaną politycznie oszczerczą kampanią".

Wielka Brytania obecnie nie posiada umowy ekstradycyjnej z Bangladeszem.