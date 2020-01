Eksperci z Ukrainy zakończyli identyfikację szczątków 11 obywateli tego kraju, którzy zginęli w katastrofie samolotu linii Ukraine International Airlines, zestrzelonego w ubiegłym tygodniu w Iranie - poinformowało w czwartek ukraińskie MSW.

Ukraińcy, którzy znajdowali się w samolocie, to dwójka pasażerów oraz dziewięcioro członków załogi. W katastrofie zginęło 176 osób.

MSW oczekuje, że po identyfikacji ciał zostaną one przewiezione na Ukrainę do 19 stycznia.



Boeing 737-800 linii UIA, odbywający regularny rejs z Teheranu do Kijowa, rozbił się w stolicy Iranu 8 stycznia. W katastrofie zginęło 82 Irańczyków, 57 Kanadyjczyków, 11 Ukraińców, a także obywatele Szwecji, Afganistanu i Wielkiej Brytanii.



W sobotę Iran przyznał, że jego siły zbrojne nieumyślnie zestrzeliły ukraiński samolot w rezultacie błędu ludzkiego. Wcześniej Teheran zaprzeczał, jakoby ponosił odpowiedzialność za tragedię.