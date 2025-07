W sobotni poranek mieszkańcy i turyści w Paryżu mogą po raz pierwszy od ponad wieku zanurzyć się w wodach Sekwany. Otwarcie trzech nowoczesnych kąpielisk to efekt wieloletnich starań władz miasta, które przyspieszyły dzięki zeszłorocznym igrzyskom olimpijskim. To także powrót do tradycji, która sięga czasów przed rewolucją francuską, gdy kąpiele w rzece były codziennością paryżan.

Pierwsze od stu lat kąpielisko na Sekwanie w Paryżu / JULIEN DE ROSA/AFP/East News / East News Zakaz kąpieli w Sekwanie obowiązywał od 1923 roku ze względu na zanieczyszczenia i ruch rzeczny, ale teraz, po inwestycjach za 1,4 mld euro, rzeka znowu jest dostępna dla tych, którzy chcą się wykąpać.

Nowe kąpieliska powstały w trzech miejscach Paryża: na wyspie św. Ludwika, przy wieży Eiffla oraz w dzielnicy 12., z pełnym zapleczem - pomosty, przebieralnie, prysznice i tablice z informacjami o warunkach.

Dostęp do kąpielisk jest bezpłatny do końca września, ale można z nich korzystać tylko od 14 lat (w dzielnicy 15. od 10 lat pod opieką rodziców), a przed wejściem do głębszej wody trzeba pokazać umiejętności pływackie.

Katastrofalne powodzie. Są ofiary śmiertelne, zaginęły dzieci Zakaz kąpieli w Sekwanie wprowadzono w 1923 roku z powodu postępujących zanieczyszczeń i wzmożonego ruchu rzecznego. Przez dekady rzeka była niedostępna dla amatorów pływania, a jej stan budził poważne obawy ekologów. Sytuacja zmieniła się diametralnie po ogromnych inwestycjach w czystość wód - przed igrzyskami olimpijskimi przeznaczono na ten cel aż 1,4 miliarda euro. Trzy kąpieliska w Paryżu Nowe kąpieliska powstały w trzech lokalizacjach: w samym centrum miasta, na wysokości wyspy św. Ludwika, na zachodzie Paryża w dzielnicy 15. w pobliżu wieży Eiffla oraz na wschodzie, w dzielnicy 12., nieopodal hali Bercy (Accor Arena). Każde z nich zostało wyposażone w specjalne pomosty, wygodne zejścia do wody, przebieralnie, prysznice oraz tablice informujące o warunkach pogodowych, temperaturze, jakości wody i sile wiatru. Przygotowania do otwarcia trwały do ostatniej chwili. W piątkowy wieczór na kąpielisku przy hali Bercy kończono jeszcze prace porządkowe, a zainteresowanie nową atrakcją było ogromne. Przechodnie robili zdjęcia z nowoczesnej kładki pieszej, a wielu mieszkańców dopytywało o zasady korzystania z kąpieliska. Tablice przy wejściach przypominają, że na terenie kąpielisk obowiązuje zakaz palenia, spożywania jedzenia i alkoholu. Jedną z pierwszych osób, które przyszły obejrzeć kąpielisko, była Laurence, mieszkanka pobliskiego osiedla. Chciałabym popływać, ale chcę najpierw sprawdzić, czy przyjdzie dużo ludzi i czy to są ludzie cywilizowani - powiedziała. Władze zapewniają, że woda będzie codziennie badana, co ma zagwarantować bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom. Ograniczenia Kąpieliska będą dostępne bezpłatnie dla mieszkańców i turystów aż do 31 września, jednak wprowadzono kilka istotnych ograniczeń. Z kąpieli mogą korzystać osoby, które ukończyły 14 lat i mają co najmniej 140 cm wzrostu. Wyjątkiem jest kąpielisko w dzielnicy 15., gdzie dopuszczono dzieci już od 10. roku życia, pod warunkiem obecności rodziców. Każdy odwiedzający, zanim wejdzie do głębszej części kąpieliska, musi zaprezentować swoje umiejętności pływackie pod okiem ratownika. Władze podkreślają, że kąpieliska to wciąż fragmenty rzeki, a głębokość sięga nawet 3,5 metra. Bezpieczeństwo jest priorytetem - w razie pogorszenia warunków pogodowych lub jakości wody, kąpiel może zostać natychmiast zakazana, co zasygnalizuje wywieszenie czerwonej flagi. Najmniejsze kąpielisko w centrum miasta pomieści jednocześnie 150 osób, największe - w dzielnicy 12. - nawet 700, z czego 300 może być jednocześnie w wodzie. Tylko zachodnie kąpielisko zostało w pełni przystosowane dla rodzin z dziećmi. Sekwana, choć intensywnie użytkowana przez żeglugę, na czas otwarcia kąpielisk będzie w wybranych miejscach wyłączona z ruchu rzecznego. W dzielnicy 13. pływacy będą korzystać ze specjalnie zabezpieczonego kąpieliska, które sąsiaduje z trasą pływających jednostek. W piątek, 4 lipca, temperatura wody w Sekwanie przekroczyła 26 stopni Celsjusza, co zachęcało do kąpieli. W Paryżu jeszcze przed rewolucją francuską kąpiele w rzece były powszechne, a nawet praktykowano je nago, zanim władze wprowadziły zakaz.