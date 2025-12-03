Po niemal 11 latach od zaginięcia samolotu Malaysia Airlines władze Malezji ogłosiły wznowienie poszukiwań wraku MH370. Akcja, która rozpocznie się 30 grudnia, potrwa 55 dni i obejmie 15 tysięcy kilometrów kwadratowych dna Oceanu Indyjskiego.

Malezja wznowi poszukiwania wraku MH370 30 grudnia 2025 roku.

Operację przeprowadzi amerykańska firma Ocean Infinity.

Akcja potrwa 55 dni i obejmie 15 tys. km² południowego Oceanu Indyjskiego.

MH370 zaginął w 2014 roku z 239 osobami na pokładzie.

Dotychczasowe poszukiwania nie przyniosły przełomu, odnaleziono jedynie fragmenty szczątków.

Umowa przewiduje wynagrodzenie tylko w przypadku odnalezienia wraku.

Ministerstwo transportu Malezji poinformowało, że pod koniec grudnia zostaną wznowione poszukiwania wraku samolotu MH370. To kolejna próba odnalezienia maszyny, która zaginęła bez śladu 8 marca 2014 roku podczas lotu z Kuala Lumpur do Pekinu. W katastrofie zginęło 239 osób, głównie obywateli Chin.

Szczegóły operacji

Za przeprowadzenie akcji odpowiada amerykańska firma Ocean Infinity. Poszukiwania potrwają 55 dni i obejmą wyznaczony obszar o powierzchni 15 tysięcy kilometrów kwadratowych w południowej części Oceanu Indyjskiego. Umowa z firmą przewiduje zasadę "nie ma znaleziska, nie ma zapłaty" - jeśli wrak zostanie odnaleziony, Ocean Infinity otrzyma 70 milionów dolarów.

MH370 zniknął z radarów około 40 minut po starcie, a jego transponder został wyłączony. Analiza danych satelitarnych sugeruje, że samolot zawrócił i przez kilka godzin leciał na południowy zachód, aż do wyczerpania paliwa. Mimo szeroko zakrojonych międzynarodowych poszukiwań, wraku do dziś nie odnaleziono. W kolejnych latach na wybrzeżach Oceanu Indyjskiego znajdowano jedynie fragmenty szczątków, które powiązano z zaginioną maszyną.

Kolejna próba Ocean Infinity

Dla Ocean Infinity to nie pierwsza taka operacja - firma brała już udział w poszukiwaniach w 2018 roku oraz w misji w kwietniu tego roku, która została przerwana przez złe warunki pogodowe. Najnowsza akcja daje nadzieję na rozwiązanie jednej z największych zagadek w historii lotnictwa.