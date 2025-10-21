W Stratford-upon-Avon w Anglii doszło do nietypowego incydentu. Samochód osobowy uderzył w Hall’s Croft – zabytkowy dom, w którym mieszkała Susanna, córka Williama Szekspira, wraz z mężem Johnem Hallem. Budynek pochodzący z XVII wieku jest jednym z najważniejszych obiektów historycznych miasta i znajduje się pod opieką Shakespeare Birthplace Trust.

Hall's Croft - dom, w którym mieszkała córka Williama Szekspira / David Jones /PA / PAP

Dom, w którym mieszkała córka słynnego poety i dramaturga Williama Szekspira, został uszkodzony przez cofające auto.

Budynek pochodzi z XVII w.

Organizacja, która trzyma nad nim pieczę, zaapelowała o wsparcie.

Do zdarzenia doszło w piątek rano - informuje portal BBC News.

Kierowca, cofając, wjechał w ścianę budynku.

Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, a teren został zabezpieczony. Przedstawiciele Trustu podkreślają, że Hall’s Croft już wcześniej był zamknięty dla zwiedzających z powodu prowadzonych prac konserwatorskich.

Eksperci oceniają teraz zakres uszkodzeń i planują niezbędne naprawy. Organizacja zarządzająca zabytkiem apeluje o wsparcie finansowe, podkreślając, że utrzymanie i renowacja takich obiektów staje się coraz trudniejsza ze względu na rosnące koszty i brak wykwalifikowanych rzemieślników.

Hall’s Croft został zbudowany w 1613 roku. W przeszłości pełnił różne funkcje, m.in. szkoły.

Od 1949 roku jest własnością Shakespeare Birthplace Trust. Dwa lata później, po gruntownej renowacji, udostępniono budynek zwiedzającym.

Fundacja opiekuje się kilkoma domami związanymi z rodziną słynnego pisarza.