Król Karol III oraz papież Leon XIV wezmą udział we wspólnej modlitwie podczas nabożeństwa w Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie. Będzie to pierwsze takie wydarzenie z udziałem brytyjskiego monarchy i papieża od czasów reformacji w XVI wieku.

Król Wlk. Brytanii Karol III spotka się z papieżem Leonem XIV. Przywódcy wezmą udział we wspólnym nabożeństwie / Eric Vandeville/ABACAPRESS.COM / East News

W przyszłym tygodniu dojdzie do spotkania papieża Leona XIV i króla Wielkiej Brytanii Karola III.

Obaj przywódcy mają uczestniczyć we wspólnej modlitwie. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w XVI w.

Nabożeństwo będzie poświęcone ochronie środowiska.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Wizyta państwowa króla Karola III i królowej Kamili w Watykanie, o której pisze m.in. portal BBC, odbędzie się 22 i 23 października. W jej trakcie zaplanowano szereg spotkań i uroczystości podkreślających zacieśniające się relacje między Kościołem Anglii a Kościołem katolickim. Centralnym punktem wizyty będzie ekumeniczne nabożeństwo w Kaplicy Sykstyńskiej, podczas którego król i papież wspólnie odmówią modlitwę. W wydarzeniu wezmą udział duchowni i chóry obu wyznań.

Nabożeństwo będzie poświęcone ochronie środowiska, co nawiązuje do wieloletniego zaangażowania króla Karola w sprawy ekologii. Jednak, jak podkreślają przedstawiciele obu Kościołów, głównym celem jest pokazanie jedności i pojednania między wyznaniami - podaje BBC.

W ramach wizyty król Karol III odwiedzi także bazylikę św. Pawła za Murami, gdzie przyjmie honorowy tytuł "królewskiego konfratra" - wyróżnienie za działania na rzecz dialogu między religiami. W świątyni tej od wieków widnieją insygnia Orderu Podwiązki, co podkreśla historyczne, sięgające średniowiecza, związki brytyjskiej monarchii z tym miejscem.

Według przedstawicieli Pałacu Buckingham i Kościoła Anglii ostatni raz brytyjski monarcha i papież wspólnie modlili się podczas nabożeństwa przed rozłamem Kościoła w XVI wieku, w czasach Henryka VIII Tudora. Wizyta ma więc wymiar historyczny i symboliczny, a także służy wzmocnieniu relacji Wielkiej Brytanii z Watykanem.