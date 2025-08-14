Brytyjski pudding jest zagrożony wyginięciem – potwierdzają to najnowsze badania przeprowadzone przez organizację kulturową English Heritage. Coraz rzadsze przygotowywanie domowych wypieków stawia pod znakiem zapytania przyszłość tego kulinarnego dziedzictwa.

Pudding zagrożony wyginięciem (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Badanie wykazało, że zaledwie jedna trzecia gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii przygotowuje puddingi częściej niż raz w miesiącu. Jeszcze bardziej niepokojący jest fakt, że co trzecia rodzina w ogóle ich nie piecze.

Ten drastyczny spadek popularności wiąże się ze zmianami stylu życia, w tym z rosnącym pośpiechem i brakiem czasu. Ludzie coraz częściej wybierają szybkie i gotowe desery, takie jak lody czy jogurty, zamiast poświęcać czas na tradycyjne, domowe wypieki.

Brytyjski pudding ma szerokie znaczenie. W tradycyjnej kuchni to określenie na gamę deserów. Łączy je sposób i konsystencja. Podawane są często na ciepło, polane sosem.

Do najbardziej znanych należą: Sticky Toffee Pudding - wilgotne ciasto daktylowe z sosem toffi; Christmas Pudding - bogaty, gotowany na parze pudding, symbol brytyjskich świąt; Spotted Dick - pudding gotowany na parze z suszonymi owocami, podawany z sosem custard.

Zagrożone tradycyjne przepisy

Wraz ze spadkiem popularności, wiele tradycyjnych przepisów może zostać zapomnianych. Badanie English Heritage wymienia kilka puddingów, które są szczególnie zagrożone. Należą do nich m.in. Twelfth Night cake, Soul cake czy Cabinet pudding. Są to desery, które od wieków towarzyszyły ważnym świętom i uroczystościom, a ich zniknięcie byłoby znaczną stratą dla dziedzictwa kulturowego Wielkiej Brytanii.

Działania English Heritage mają na celu zwrócenie uwagi na ten problem i zachęcenie Brytyjczyków do powrotu do tradycji. Organizacja apeluje, aby ocalić te desery przed zapomnieniem. Chociaż niektórzy widzą w tym naturalny proces ewolucji, dla wielu to smutna perspektywa utraty kulinarnego elementu, który od pokoleń łączył brytyjskie rodziny przy wspólnym stole. English Heritage ma nadzieję, że uda się podtrzymać tradycję domowego pieczenia, zanim będzie na to za późno.