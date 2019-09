Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej w Białymstoku zatrzymali transport 2,2 tysięcy zabawek sprowadzonych z Chin. Wykryto, że nie spełniają one norm bezpieczeństwa - bo wielokrotnie przekroczone zostały normy stężenia ftalanów. To niebezpieczne dla zdrowia związki chemiczne, które mogą prowadzić m.in. do zaburzeń układu nerwowego.

