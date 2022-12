22-letnia Anndel Taylor z Buffalo to jedna z blisko 60 śmiertelnych ofiar śnieżyc, które od kilku dni przechodzą nad Stanami Zjednoczonymi. Kobieta wracała w piątek z pracy. Jej samochód utknął w śniegu. Taylor błagała o pomoc. Wysyłała filmy do swojej rodziny. Niestety, nikt nie był w stanie do niej dotrzeć. Dopiero po 18 godzinach udało się ją znaleźć. Niestety, na pomoc było za późno.