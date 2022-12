Burza śnieżna, która od kilku dni paraliżuje dużą część Stanów Zjednoczonych, pochłonęła już co najmniej 50 ofiar śmiertelnych. Najtrudniejsza sytuacja panuje w Buffalo w zachodniej części stanu Nowy Jork. Wiele pojazdów służb ratowniczych utknęło w zaspach i nie jest w stanie dotrzeć do osób potrzebujących pomocy. Kathy Hochul gubernator stanu Nowy Jork powiedziała, że Buffalo wygląda jak strefa wojny. "To wojna z matką naturą" – przekazała.

Buffalo w stanie Nowy Jork - tam sytuacja jest obecnie najtrudniejsza. / JALEN WRIGHT / PAP/EPA Obszar burz śnieżnych rozciąga się od Kanady aż po rzekę Rio Grande na południu. Śnieżyce nawiedziły również prowincje Ontario i Quebec w Kanadzie, jednak według prognoz ustąpią w ciągu najbliższych kilku dni. Do tej pory w Buffalo w stanie Nowy Jork odnotowano 25 zgonów spowodowanych ekstremalną pogodą. To jest wojna z matką naturą, która od czwartku uderza w nas ze wszystkich sił - powiedziała gubernator stanu Nowy Jork Kathy Hochul. Dodała, że "miasto Buffalo wygląda jak strefa wojny". Hochul podkreśliła, że mieszkańcy stoją w obliczu "sytuacji zagrażającej życiu", ponieważ wiele pojazdów służb ratowniczych utknęło w śniegu i nie jest w stanie dotrzeć do najbardziej sparaliżowanych śnieżycą obszarów. CBS News opisuje przypadek rodziny z małymi dziećmi, która w Boże Narodzenie musiała czekać w samochodzie na pomoc 11 godzin. Tak dużo śniegu nie było w Buffalo od wielu lat. / JOSH THERMIDOR / PAP/EPA Służby apelują do mieszkańców Buffalo - zostańcie w domach! / JOSH THERMIDOR / PAP/EPA Ofiary śmiertelne wywołane ekstremalnymi warunkami pogodowymi odnotowano również w stanach: Vermont, Ohio, Missouri, Wisconsin, Kansas i Kolorado. Ciała zmarłych znajdowano m.in. w samochodach i zaspach śnieżnych. Władze obawiają się, że ofiar żywiołu będzie więcej. Rekordowo niska temperatura w Montanie W Montanie termometry pokazały -45 st. C. Na południu Florydy temperatura spadła tak nisko, że legwany zamarzały i spadały z drzew. W ciągu weekendu około 250 tys. domostw doświadczyło przerw w dostawie prądu; zasilanie stopniowo jest przywracane. Władze radzą mieszkańcom, by unikali podróży, jeśli nie jest to niezbędne. Sprawdź: Najnowsza prognoza pogody na noc sylwestrową

